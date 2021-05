30 jaar Eurocircuits

Eurocircuits viert zijn 30ste verjaardag. "Wij zijn frisser en wendbaarder dan ooit en bieden nog betere webtools, meer service en meer productiecapaciteit in Europa."

Door Luc Smets en Dirk Stans, managing partners van Eurocircuits

Wanneer een Europese printplaat fabrikant een jubileum van enkele decennia viert en terugblikt op een succesvolle bedrijfsontwikkeling, dan is dat iets bijzonders. Het recept voor ons succes: een duidelijke focus op prototypes en kleine reeksen printplaten met standaard technologie, met of zonder assemblage, snel, goedkoop en betrouwbaar geleverd aan Europese hardware ontwikkelaars.



In mei 1991 richtten we ons bedrijf op voor de productie van gedrukte schakelingen. Eind jaren negentig zagen we al snel het potentieel van internet en gebruikten we het toen nieuwe medium voor onze zakelijke ideeën. Begin 2000 lanceerden we eurocircuits.com, een portaal voor het bestellen van printplaten. Met de filosofie 'de klant steeds de beste professionele kwaliteit te bieden tegen aantrekkelijke prijzen', ging de visionair en strateeg van ons tweeën, Luc Smets, voortdurend nieuwe uitdagingen van het informatietijdperk aan en baande nieuwe wegen voor innovatie.

Herkennen en benutten van de mogelijkheden van het internet

Door de klanten in staat te stellen rechtstreeks online bestellingen te plaatsen, verminderden de administratieve kosten. Door de focus op standaardisatie van de printplaattechnologie kon men printplaten van verschillende bestellingen samenvoegen op een productie-paneel en dus samen produceren (het poolen van orders). Stap voor stap groeide het service aanbod en intussen kunnen ontwikkelaars bij Eurocircuits hun PCB's in één bestelproces laten vervaardigen en assembleren. Afhankelijk van de beschikbaarheid van componenten, kan Eurocircuits al na 6 werkdagen geassembleerde PCBs voor prototypes en kleine series naar de klant opsturen.



Eurocircuits stelt vandaag 450 mensen tewerk en vervaardigt PCB's en assembleert deze in twee moderne fabrieken in Hongarije en Duitsland volgens de hoge Europese duurzaamheidsnormen. Voor meer dan 12.000 actieve klanten verwerkt Eurocircuits meer dan 110.000 orders per jaar waarbij 88% van de orders een doorlooptijd heeft van 5 of minder werkdagen.

Interactieve slimme webtools en waardevolle kennis voor PCB ontwerpers.

Ontwerpers hebben 24 uur per dag toegang tot gebruiksvriendelijke, interactieve, slimme webtools voor ontwerpverificatie, prijsbepaling en bestelling. Bovendien is er online chat-ondersteuning beschikbaar in 6 verschillende talen.



Bijzonder nuttig en waardevol is onze Visualizer die 'Virtual Manufacturing' mogelijk maakt: het ontwerp virtueel produceren nog voor de klant zijn bestelling plaatst. Eurocircuits controleert alle data voor PCB Manufacturing, alsook de BOM en CPL voor PCB Assembly op maakbaarheid (DFM) en volledigheid. "Dit laat ons toe om hardware ontwerpers proactief te ondersteunen bij het opleveren van hun projecten op tijd en binnen budget," zegt Dirk Stans. "Ons doel is om onze klanten te helpen hun ontwerpen zo voor te bereiden dat de productie in één keer goed is, of het nu gaat om een prototype of een kleine productierun."



De Visualizer geeft meteen ook een overzicht van de beschikbaarheid van componenten of mogelijke alternatieven, alsmede een exacte prijsberekening, nog voordat het order is geplaatst. Na levering van het prototype of kleine serie zijn de gevalideerde productiegegevens beschikbaar voor de klant, zodat een soepele overgang naar volume productie mogelijk is.



Eurocircuits deelt zijn kennis in alle openheid. Een wekelijkse Technology Thursday via sociale media kanalen, een blog met waardevolle tips voor ontwerpers en een speciaal TV-kanaal geven uitleg aan ontwerpers, aan de hand van voorbeelden. We streven ernaar om de onderlinge relatie tussen PCB ontwerp, fabricage en assemblage op een toegankelijke, heldere en onderhoudende manier te beschrijven.



Het ondersteunen van jong technisch talent is van groot belang voor het bedrijf. "Het is voor ons vanzelfsprekend om de ontwerpers van morgen en hun docenten binnen de Europese elektronica-industrie te ondersteunen," zegt Dirk Stans. Momenteel ondersteunt Eurocircuits meer dan 50 studentenprojecten in heel Europa. Naast de levering van printplaten en assemblages deelt Eurocircuits ook zijn kennis tijdens workshops om de studenten praktisch te ondersteunen bij het produceerbaar ontwerpen van hun PCBs.

Verantwoord en duurzaam werken en leven in Europa.



Dit jaar investeert Eurocircuits 7 miljoen euro in zijn twee fabrieken in Hongarije en Duitsland. Een hoge prioriteit hierbij, heeft het lopende milieu- en duurzaamheidsproject conform ISO 26000. Eurocircuits investeert meer dan 2 miljoen euro in hernieuwbare energieproductie en in acties omtrent vermindering van het water- en energieverbruik, nul-afvalproductie, vermindering van luchtvervuiling en klimaatneutraal transport. "Wij geloven dat deze maatregelen ons een concurrentievoordeel zullen opleveren ten opzichte van onze niet-Europese concurrenten. Bovenal geloven wij dat duurzaamheid de toekomst van ons Europa veilig zal stellen", benadrukken de directeuren.



Ondanks het succes is er ook een gevoel van melancholie. 30 jaar geleden was de Europese PCB-markt goed voor meer dan 40% van de wereldwijde PCB-productiemarkt, maar nu is dat nog maar 2,5%! Nu produceert China meer dan 50% van alle PCB's. "Deze afhankelijkheid, zoals die ook voor andere elektronische componenten bestaat, is gevaarlijk en kan Europa duur komen te staan, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien", waarschuwt Dirk Stans.