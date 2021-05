Wilo bereikt klimaatneutraliteit en verwerft Leed Goud en DGNB Goud certificering

Wilo heeft recentelijk drie mijlpalen bereikt: het hoofdkantoor in Dortmund werd door TÜV gecertificeerd als klimaatneutraal terwijl het kantoor ‘Pioneer Cube’ de Leed Goud-certificering van de U.S. Green Building Council (USGBC) en de Goud-certificering van de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) verwierf.

Wilo heeft het doel is om in 2025 op alle belangrijke productielocaties klimaatneutraal te produceren.

De TÜV-certificering voor klimaatneutraliteit is gebaseerd op het evenwicht van de zogenoemde Scope 1 en 2 emissies. Scope 1 omvat de directe CO 2 -emissies, onder andere door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas en stookolie. Scope 2 omvat de indirecte CO 2 -emissies, onder andere door de inkoop van stroom. Bij Wilo wordt al sinds jaren groene stroom betrokken. Hieraan draagt de PV-installatie op het dak van de nieuwe smart factory bij. De resterende CO 2 -emissies van ongeveer 2900 ton worden gecompenseerd door de steun aan een waterputproject in Malawi.

Wilo verwierf de LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certificering Goud. De U.S. Green Building Council waardeerde daarmee het energieconcept positief. Het jaarlijkse energieverbruik ligt 53% lager dan Leed-referentiegebouwen. Bovendien werd de toepassing van milieuvriendelijke en emissiearme materialen geprezen; de binnenluchtkwaliteit waarborgt daarbij de gezondheid van de gebruikers.

Ook de DGNB verleende een Goud-certificering voor het energieconcept van het kantoor op het Wilopark.