Studentenaward van Ace Stoßdämpfer: Energy Harvesting in de dempingstechniek

Studentenaward Innovace van Ace Stoßdämpfer staat dit jaar in het teken van Energy Harvesting in de dempingstechniek. Sinds 1 mei kunnen studenten vanuit opleidingen als werktuigbouwkunde, constructie, mechatronica en elektrotechniek zich aanmelden. Inzendingen moeten worden ingeleverd inclusief technisch bewijs voor de functionaliteit en haalbaarheid ervan. De deadline is 30 september; de prijsuitreiking vindt in november plaats.

In de ontwerpen moeten producten uit het portfolio van Stabilus centraal staan. Hiertoe behoren oplossingen op het gebied van dempingstechniek, snelheidsregeling en vibratietechniek. In veel gevallen worden componenten gebruikt die kinetische energie in thermische energie omzetten. Deze zijn meestal gevuld met hydraulische olie of stikstof. Tot nu toe wordt de energie die tijdens het dempen en bij de beweging van de zuigerstang vrijkomt, niet gebruikt.

Daarom wordt in de studentenwedstrijd gezocht naar mogelijkheden om deze energie nuttig in te zetten. Het is bijvoorbeeld denkbaar om met de energie uit de dempingscomponent sensoren of communicatiecomponenten te laten opereren, waardoor geen externe voeding meer nodig is.

Het beste ontwerpteam kan 5000 euro winnen. Daarnaast ontvangt de begeleidende leerstoel of opleiding 2000 euro.

Informatiebijeenkomst



Op 17 mei om 15.00 uur vindt er een online meeting plaats, waar belangstellenden vragen kunnen stellen. Geïnteresseerden dienen zich hiervoor uiterlijk 13 mei aan te melden via innovace@ace-int.eu . Contactpersoon is Toni Riediger, bereikbaar via bovenstaand e-mailadres of +49 170 2290 989.



Meer informatie en aanmelden