imc Test & Measurement wordt onderdeel van het Battery Ventures platform voor testen en meten

Fabrikant van productieve test- en meetinstrumenten imc Test & Measurement sluit zich aan bij het Test & Measurement-platform van Battery Ventures - een technologiegerichte investerings- maatschappij.

Het platform omvat ook Audio Precision (een in de VS gevestigde fabrikant van audiomeet- en testapparatuur) en de Deense fabrikant van meetmicrofoons Gras Sound & Vibration. Imc vult het platform aan als data-acquisitie- en meetbedrijf en verbreedt de focus van audio-meetoplossingen naar een holistisch portfolio van meet- en testoplossingen. Mike Flaherty leidt de organisatie als Platform CEO.

Imc werd in 1988 in Berlijn opgericht, fuseerde in 2018 met zijn jarenlange verkooppartner imc Test & Measurement uit Friedrichsdorf en heeft momenteel dochterondernemingen in China, de VS, Frankrijk, Zwitserland, Zuid-Korea en Nederland. Sinds de oprichting staat imc voor innovatieve oplossingen voor veeleisende test- en meettaken in onderzoek, ontwikkeling en productie. De klanten komen uit de automobiel- en machinebouw, lucht- en ruimtevaart, spoorwegindustrie en windenergie. Door samenwerkingen en overnames heeft het bedrijf zijn portfolio in het verleden continu uitgebreid, met als doel maatwerkoplossingen te creëren voor zoveel mogelijk meet- en testtaken.

Door de fusie met Battery en als onderdeel van het 'Test en Meet' Platform zal imc beter aan deze vraag kunnen voldoen. Samen met Audio Precision en Gras biedt het platform naar eigen zeggen het meest uitgebreide assortiment test-, meet- en analyseoplossingen voor onderzoek, ontwikkeling en productie op het gebied van audiotesten, thermische testen, duurzaamheidsanalyse, voertuigdynamica, vermogensmeting, geluid en trillingen als evenals componenttests zoals testbanken voor elektromotoren.