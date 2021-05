Bosch Rexroth zet Large Projects-bedrijf Boxtel in de etalage

Bosch Rexroth is voornemens zijn projectactiviteiten (Large Projects) op de locatie in Boxtel te verkopen. Hier ontwikkelt en produceerthet bedrijf cilinderproducten en -systemen en realiseert het turn-key projecten voor met name de markten Marine & Offshore, Civiele Techniek, Motion & Research Technology en Renewable Energy.

Het verwerven en realiseren van grote complexe projecten wordt niet langer gezien als kern-business voor Bosch Rexroth, dat zich met name richt op aandrijftechniek voor industriële en mobiele markten enerzijds en fabrieksautomatisering anderzijds. "Wij zijn ervan overtuigd dat er voor de Large Project activiteiten - die gebaseerd zijn op sterke technische capaciteiten en specifieke knowhow - betere opties zijn voor een positieve ontwikkeling. Namelijk wanneer deze worden gevoerd onder het industriële eigendom van een bedrijf dat zich richt op het zakendoen in de wereld van projecten business", zegt Steffen Haack, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor engineeringactiviteiten en voor de divisie Industriële Hydraulica.

Bij Large Projects adviseert Bosch Rexroth zijn klanten niet alleen over het juiste aandrijf- en besturingsconcept. Het bedrijf treedt ook op als hoofdaannemer voor de aandrijf- en besturingstechniek. Van projectmanagement, coördinatie van een groot aantal leveranciers en partners tot inbedrijfstelling. Bosch Rexroth neemt tevens de verantwoordelijkheid voor het systeem op zich.

Bosch Rexroth heeft in de afgelopen decennia wereldwijd tal van complexe grote projecten succesvol afgerond, zoals de aandrijf- en besturingsoplossing voor de Maeslantkering, een van de belangrijkste stormvloedkeringen van de Deltawerken in Nederland. Ongeveer 300 medewerkers werken voor de Large Projects activiteiten op de locatie van Bosch Rexroth in Boxtel. De personeelsvertegenwoordigers en medewerkers zijn geïnformeerd over de plannen om een industriële investeerder te zoeken. Zij worden op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen. Op de locatie in Boxtel werken zo'n 500 mensen.

Naast de Large Projects business van Bosch Rexroth is op de locatie Boxtel de nationale verkoop- en serviceorganisatie van Bosch Rexroth in Nederland gevestigd. Zij blijven klanten bedienen en optreden als partner en aandrijf- en besturingsspecialist voor aandrijfvraagstukken, service en training voor de Nederlandse markt. Verder zijn op de locatie in Boxtel ook delen van de administratie van de Bosch Groep in Nederland ondergebracht.