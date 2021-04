Siemens en Google Cloud gaan samenwerken aan AI-gebaseerde oplossingen in de productie

Google Cloud en Siemens hebben een samenwerking aangekondigd om fabrieksprocessen te optimaliseren en de productiviteit op de werkvloer te verbeteren. Siemens is van plan de datacloud- en kunstmatige intelligentie / machine learning (AI / ML) -technologieën van Google Cloud te integreren met zijn fabrieksautomatiseringsoplossingen om fabrikanten te helpen innoveren voor de toekomst.

Gegevens sturen de huidige industriële processen aan, maar veel fabrikanten blijven legacy-software en meerdere systemen gebruiken om fabrieksinformatie te analyseren. Dit vergt veel middelen en vereist regelmatige handmatige updates om nauwkeurigheid te garanderen. Hoewel AI-projecten door veel bedrijven op 'eilanden' op de fabrieksvloer zijn geïmplementeerd, hebben fabrikanten moeite om AI op grote schaal te implementeren in hun wereldwijde activiteiten.

Door de datacloud- en AI / ML-mogelijkheden van Google Cloud te combineren met het Digital Industries Factory Automation-portfolio van Siemens, kunnen fabrikanten hun fabrieksgegevens harmoniseren, cloudgebaseerde AI / ML-modellen op die gegevens uitvoeren en algoritmen implementeren op de netwerk edge. Dit maakt toepassingen mogelijk zoals visuele inspectie van producten of het voorspellen van slijtage van machines aan de lopende band.AI implementeren op de werkvloer en integreren in automatisering en het netwerk is een complexe taak, die zeer gespecialiseerde expertise en innovatieve producten vereist. Het doel van de samenwerking tussen Google Cloud en Siemens is om de inzet van AI in verband met de Industrial Edge - en het beheer ervan op schaal - eenvoudiger te maken, werknemers meer mogelijkheden te bieden terwijl ze op de fabrieksvloer werken, alledaagse taken te automatiseren en de algehele kwaliteit te verbeteren.

"Het potentieel van kunstmatige intelligentie om de fabrieksvloer radicaal te transformeren, is nog lang niet uitgeput. Veel fabrikanten zitten nog steeds vast in AI ‘pilootprojecten' vandaag - we willen dat veranderen", zegt Axel Lorenz, VP of Control bij Factory Automation van Siemens Digital Industries. "De combinatie van AI / ML-technologie van Google Cloud met de oplossingen van Siemens voor Industrial Edge en industriële exploitatie zal een gamechanger zijn voor de maakindustrie."