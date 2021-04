Experts gevraagd voor het opstellen van Europese hyperloop standaarden

Er zijn vijf nieuwe voorstellen voor Europese standaarden voor de hyperloop goedgekeurd. Vanuit Nederland wordt gevraagd aan experts om mee te schrijven bij het opstellen van deze standaarden.

Europese landen stemden vorig jaar vóór het oprichten van een gezamenlijke technische commissie (JTC 20), hierbij heeft NEN het Europese secretariaat. De commissie, onderdeel van CEN en CENELEC, ontwikkelt voor heel Europa standaarden voor de hyperloop. Normen kunnen helpen om de interoperabiliteit en veiligheid van de hyperloop te waarborgen. Hierbij wordt ook actief samenwerking opgezocht met de Europese Commissie.

Goedgekeurde normontwerpen

Op dit moment zijn er vijf voorstellen voor nieuwe normen goedgekeurd in de technische commissie. Twee onderwerpen ‘hyperloop transport services' en ‘hyperloop systems - standards inventory and roadmap' zijn door de Nederlandse normcommissie ‘Hyperloop systeem' ingebracht. Het gaat in totaal om de uitwerking van:

Twee Europese normen:

- Hyperloop transport services

- Hyperloop systems - System aspects - Reference architecture



Twee Europese voornormen:

- Hyperloop General requirements

- Hyperloop vocabulary definitions

Eén technisch rapport:

- Hyperloop systems -Standards inventory and roadmap

Experts gevraagd

Aan deelnemende landen is gevraagd experts af te vaardigen. Op deze manier kan door adviserende partijen, producenten, leveranciers, academische instellingen, overheden en andere belanghebbenden worden meebeslist over de inhoud van de standaarden. Nederland vraagt aan Nederlandse belanghebbenden om mee te schrijven aan deze en aankomende normontwerpen in de technische commissie (JTC 20). Neem hiervoor vóór eind juni contact op via iv@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Jeroen von Morgen, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 501 of e-mail iv@nen.nl .

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Hyperloop systeem' houdt zich bezig met afspraken over interoperabiliteit en veiligheidsnormen voor de hyperloop. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar iv@nen.nl .