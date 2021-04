Bijeenkomst voor ‘Regulation on machinery products’

Het eerste concept van de opvolger van de Machinerichtlijn is bekend: ‘Regulation on machinery products’. Op woensdag 19 mei is er een informatiebijeenkomst over de inhoud van dit concept.

In samenwerking met het ministerie van SZW en VWS organiseert NEN een bijeenkomst van het Platform Industrie & Veiligheid: Regulation on machinery products. Tijdens deze bijeenkomst wordt er ingegaan op de aanpassingen van de Directive naar Regulation en de omvorming naar het New Legislative Framework. Daarna worden een aantal belangrijke wijzingen besproken en wordt er met de deelnemers in gesprek gegaan over deze aanpassingen en de betekenis daarvan.

Informatiebijeenkomst

De online bijeenkomst vindt plaats op 19 mei 2021 van 10.00 tot 15.00 uur. Na de centrale opening gaan de deelnemers in subgroepen diverse thema's bespreken, gevolgd door een centrale terugkoppeling. Aanmelden is mogelijk via NEN Evenementen.



Een week voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het detailprogramma bekend gemaakt en worden de deelnemers verzocht om hun voorkeur op te geven over de te volgen break-out sessies.

Meer informatie

De concepttekst van de ‘Regulation on machinery products' is te vinden op de website van de Europese Commissie.



Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Johan van Velthoven, clustermanager Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.