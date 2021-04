Metamaterialen laten ventilatie toe met gelijktijdige demping laagfrequent geluid

Lage tonen van transformatoren, industriële machines en HVAC-installaties zijn doorgaans moeilijk te bestrijden en leiden regelmatig tot hinder bij omwonenden. Merford-dochter Sonobex heeft met NoiseTrap Blox een compacte, lichtgewicht oplossing voor de reductie van laagfrequent geluid ontwikkeld. NoiseTrap Blox combineert een extreem hoge geluiddemping (20 dB bij 100 Hz) met natuurlijke ventilatie, waardoor het inzetbaar is als gevelelement, scherm of demper. De eerste projecten zijn inmiddels in uitvoering.

Sonobex ontwikkelde een technologie voor het reduceren van (laagfrequent) geluid en heeft dit in samenwerking met Merford uitgewerkt tot een eindproduct: NoiseTrap Blox. De technologie, gebaseerd op akoestische metamaterialen, maakt een hoge demping in de lage frequenties in combinatie met een compact en lichtgewicht ontwerp mogelijk. Door meerdere elementen te koppelen in een frame, kan een rooster, scherm of demper samengesteld worden.

Demping door vorm in plaats van materiaaleigenschappen

Traditioneel worden zware wanden, grote dempers en dikke roosters gebruikt om laagfrequent geluid te lijf te gaan. Het materiaal is daarbij bepalend voor de demping waarbij het geluid wordt omgezet in thermische energie.



NoiseTrap Blox is gebaseerd op een technologie waarbij de vorm de demping bepaalt. Het interieur bestaat uit een zorgvuldig ontworpen metamateriaalstructuur waarin meerdere gekoppelde resonantiekamers zijn opgenomen. De volumes van deze resonatoren zijn afgestemd op de beoogde demping bij lage frequenties. De akoestische prestatie van NoiseTrap Blox voor deze frequenties is vergelijkbaar met die van een absorptie- of resonantiedemper van 2 tot 3 meter lang. NoiseTrap Blox heeft een inbouwdiepte van 30 centimeter en een gewicht van circa 2 kg per element.

Lichtgewicht en recyclebaar

Omdat het materiaal niet bepalend is voor de geluidsreductie, is gekozen voor een kostenefficiënt, robuust en lichtgewicht materiaal. De behuizing en het binnenwerk van NoiseTrap Blox zijn gemaakt van polypropyleen, een niet-reflecterende, niet-toxische kunststof. Het materiaal is 100% recyclebaar en kleur- en UV-bestendig. Doordat de NoiseTrap Blox-elementen klein en licht zijn, kunnen ze eenvoudig naar dakopstellingen worden gebracht.