Effect Photonics investeert in 5G en volgende generatie optische chips

Het Eindhovense fotonicabedrijf Effect Photonics heeft 36 miljoen euro aan investeringen ontvangen. Het geld zal gebruikt worden om de huidige productlijn van optische transceivers voor onder andere 5G netwerken verder uit te breiden en de productiecapaciteit op te schalen. Tevens zullen de R&D activiteiten voor de volgende generatie optische chips, met capaciteit van meer dan 400 gigabit per seconde, verder uitgebouwd worden. De producten van Effect Photonics stellen netwerkbouwers in staat om de capaciteit van bestaande glasvezelnetwerken te vergroten, zonder dat er extra kabels de grond in moeten. De vraag naar internet bandbreedte door eindgebruikers neemt elk jaar sterk toe. Met name door de uitrol van 5G verbindingen en de groei van het thuiswerken door het coronavirus is deze trend in een stroomversnelling geraakt. Het upgraden van de transceivers is dan een kosteneffectieve oplossing.



Ruud Zandvliet, Senior Investment Manager bij investeerder Invest-NL: "Nederland heeft een uniek ecosysteem voor fotonicatechnologieën. Effect Photonics is hierbinnen een toonaangevende speler die in staat is complexe, volledig geïntegreerde fotonische chips te ontwikkelen. Hierdoor kan het bedrijf een leidende positie verwerven als producent van de volgende generatie transceivers. Door aan te sluiten bij deze investeringsronde draagt Invest-NL bij aan de beschikbaarheid van financiering voor opschaling en toekomstige R&D investeringen. Dit is een goed voorbeeld van de rol die Invest-NL speelt bij het vergroten van de slagkracht van scale-ups en past bij onze doelstelling om Nederland duurzamer en innovatiever te maken."