Technologie verduurzaamt Hawaiiaanse visserij

Het Hawaiiaanse technologiebedrijf 'IKE Solutions gebruikt de OnLogic Karbon 700 Rugged Computer om elektronische toezichtsystemen te maken voor hun vissers en visserijbeheerklanten. Ze gebruiken camera’s en sensoren om data van vissersboten te verzamelen terwijl ze op zee zijn.

Toezicht houden op visserij-activiteiten kost veel energie en geld en werd oorspronkelijk gedaan door een persoon te laten observeren op een boot. Het toezichtsysteem van 'IKE Solutions gebruikt AI en machine learning om de crew te beschermen, de vangst te observeren en om handhaving van duurzaamheidsafspraken te controleren. Een voordelige manier om bij te houden hoe de visserij zijn gang gaat buiten de havens. Bovendien kunnen de vissers bewijzen dat hun vangst op een duurzame manier gevangen is.

OnLogic account manager Pete Pikulski: "Dit soort systemen zijn effectief voor teams met de taak om toezicht te houden op grote vloten van vissersschepen. Echter vergt het ook gespecialiseerde hardware, niet alleen om de taak uit te voeren maar ook om de omstandigheden op zee te overleven. Het is geweldig om bedrijven zoals 'IKE Solutions technologie te zien gebruiken om duurzaamheid te realiseren en we zijn trots om daar deel van uit te maken."

Minder interacties met haaien

'IKE Solutions' technologie wordt niet alleen gebruikt voor het tellen van de hoeveelheid vissen die wordt gevangen door een bepaalde vissersboot, maar ook om te onderzoeken hoe nieuwe vistechnieken de visserij kunnen optimaliseren, of om potentiële schadelijke interacties met haaien en andere beschermde diersoorten te verminderen.

‘IKE Solutions kwam naar OnLogic voor een systeem om camera's aan boord aan te sturen, beelden te analyseren en data te verzamelen voor de verschillende installaties. De computers moesten robuust genoeg zijn om de zoute, ruwe omgeving aan boord van een vissersboot op zee te overleven. Ook moesten ze de mogelijkheid hebben om te verbinden met PoE camera's, de binnenkomende beelden en video's te verwerken en data van verschillende camera streams tegelijk veilig te stellen.

"Integratie van technologie op vissersboten is geen makkelijke taak. Een van de vele voordelen van OnLogic computers is de mogelijkheid van de Karbon 700 om Power over Ethernet te ondersteunen zonder een losse PoE switch nodig te hebben. Dit bespaart ruimte en stroom." zegt 'IKE Solutions Oprichter, Matthew Carnes. "De K700-X2 is specifiek erg nuttig omdat deze geleverd kan worden met een GPU om machine learning uit te voeren op de data terwijl de boot nog op zee is. Door de data-analyse te automatiseren kunnen we zorgen voor efficiënter visserijbeheer en besparen we kosten op data-analyse aan wal."