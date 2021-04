Cryogene kwantumbekabelaar Delft Circuits schaalt op

Delft Circuits, een kwantumbedrijf dat zich richt op cryogene i/o (bekabeling), heeft een investering ontvangen van High-Tech Gründerfonds (HTGF), Scholt Group, en QuVest Capital. Deze nieuwe partners brengen de benodigde financiële middelen, ervaring en het professionele netwerk om de volgende stap te maken in de ontwikkeling van het bedrijf, waarbij de focus zal liggen op het opschalen en industrialiseren van de fabriek en het team (>20 fte).

Kwantumtechnologieën bewegen zich van een puur academisch naar een steeds meer industrie gedreven domein. Verschillende corporaties, overheden en grote VC gefinancierde startups investeren grootschalig in kwantum-computing, -communicatie en -sensing. Om de kwantumindustrie te laten bloeien is een volwassen waardeketen van high-tech producten nodig die speciaal zijn ontwikkeld voor deze industrie.



Sinds 2017 ontwerpt en produceert Delft Circuits i/o (bekabelings-) oplossingen voor cryogene omgevingen waarin kwantumsystemen opereren. Deze omgevingen kenmerken zich door de hoge eisen, waarvan (gebrek aan) ruimte, thermische geleiding en signaal eisen de belangrijkste zijn. Delft Circuits' Cri/oFlex technologie zoekt precies de juiste balans voor al deze eisen. Daarmee kan het veel nieuwe toepassingen vooruit helpen.



"De bekabelingsoplossingen van Delft Circuits kunnen gezien worden als een kritisch onderdeel dat nodig is om de kwantumindustrie op te schalen." zegt Christian Ziach, Senior Investment Manager bij HTGF.



Delft Circuits heeft honderden Cri/oFlex bekabelingsoplossingen geleverd aan vijftig klanten wereldwijd. De technologie is gebruikt in toepassingen op het gebied van kwantumcomputing, -internet, -sensing, astronomie, aerospace en biologie.



"Met HTGF hebben we een partner gevonden in een van de meest ervaren en grootste VC fondsen in Europa. Daarbij is HTGF sterk geworteld in de Duitse industrie. Scholt Group is een high-tech investerings bedrijf met ondernemingen in verschillende sectoren. Het wordt geleid door Jan Scholt, een zeer succesvolle ondernemer uit de Eindhovense high-tech regio. QuVest Capital is een investeringsvehikel van een groep zeer succesvolle ondernemers en professionals met verschillende achtergronden." zegt Sal Bosman, oprichter van Delft Circuits.



"Samen hebben we een solide basis om onze klanten te versnellen in de sterk opkomende kwantumindustrie," zegt mede-oprichter Daan Kuitenbrouwer.