Phoenix Contact ziet tweecijferige stijging van ontvangen orders

Met een stijging van de ontvangen orders met 20 procent is CEO Frank Stührenberg van Phoenix Contact optimistisch dat de onderneming in het lopende jaar een hoge eencijferige omzetgroei zal kunnen noteren.

"Covid-19 heeft een stempel gedrukt op het afgelopen fiscale jaar. De bescherming van onze medewerkers was onze topprioriteit. Met mobiel werken en veiligheidsmaatregelen in de productie en logistiek hebben we een keten van infecties kunnen voorkomen", aldus Stührenberg. Ook een intern testcentrum, waar wekelijks gemiddeld 300 tests werden uitgevoerd, heeft hieraan bijgedragen, zei hij. Dankzij de wereldwijde samenwerking binnen het concern konden de leveringsdata worden nageleefd, maar de transportkosten stegen door de veelvuldige verandering van transportroutes. "Al met al", vat Stührenberg samen, "werd het boekjaar 2020 afgesloten met een geringe omzetdaling van 3,6 procent." "Op wereldschaal hebben we wisselende ervaringen opgedaan." Terwijl China het jaar afsloot met een omzetstijging van 9,8 procent, noteerde de VS een omzetdaling van 10 procent. In 2020 werd een omzet van 2,4 miljard behaald. Het bedrijf telde wereldwijd ongeveer 17.100 werknemers.

De investeringen bedroegen 150 miljoen euro. In de hoofdvestiging in Blomberg werd de logistieke eenheid uitgebreid; in de vestiging Herrenberg in Zuid-Duitsland werden zowel de productie als de logistieke eenheid uitgebreid. In Nanjing, China, werd een productie- en logistiek centrum van 42.000 m² gebouwd. Begin dit jaar kon Phoenix Contact E-Mobility de nieuwe vestiging in Polen al in gebruik nemen. Daar worden op een oppervlakte van 15.000 m² AC- en DC-laadkabels geproduceerd. De dochteronderneming, waar momenteel 340 mensen werken, verwacht voor 2021 een omzet van meer dan 100 miljoen euro. Dit jaar zullen de investeringen 7 procent van de omzet bedragen.