Wiltec voor de achtste keer op rij uitgeroepen tot Best Managed Company!

Wiltec is door Deloitte uitgeroepen tot een van de Best Managed Companies (BMC) binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf. En dat al voor de achtste opeenvolgende keer.

Na een bijzonder jaar, met een pandemie die flinke impact heeft op de maatschappij, onze samenleving en het bedrijfsleven, is deze achtste keer voor Wiltec een hele bijzondere.

Het bedrijf heeft vastgehouden aan zijn streven zichzelf te verbeteren als het gaat om klantgerichtheid, meedenken in slimme, innovatieve oplossingen, medewerkers- en klanttevredenheid, vernieuwende producten en service. 'Best Managed Company wil niet altijd zeggen dat alles vanzelf en altijd goed gaat', aldus het bedrijf. 'Zeker deze tijd is ook voor Wiltec zeer uitdagend geweest. De plannen moesten worden bijgesteld, de resultaten stonden onder druk, en er is veel gevraagd van de organisatie en alle collega's om, op heel andere wijze dan ‘normaal', invulling te geven aan de missie om het werk in Nederland beter, veiliger en slimmer te maken. '

Wendbaarheid en daadkracht

Al jaren op rij doet Wiltec mee aan de BMC-verkiezing. "Het is een mooie erkenning voor onze ruim 400 medewerkers die iedere dag hun stinkende best doen om onze klanten met raad en daad van dienst te zijn, maar vooral geeft het Best Managed Company programma inzichten waar we als bedrijf van kunnen leren en waardoor we onszelf kunnen blijven uitdagen en verbeteren", aldus Hans Dominicus en Bart Zegers, de trotste directie.

Deelname aan Deloitte's BMC is een intensief traject. Het bedrijf wordt grondig geanalyseerd, er wordt kritisch gekeken naar de bedrijfsvoering maar ook naar duurzaamheid, innovatie, strategie, imago en reputatie. "Door mensen met jarenlange ervaring bij grote en succesvolle bedrijven wordt een spiegel voorgehouden, dat geeft verhelderende inzichten. Wat zijn onze sterke punten en waar liggen grote kansen? Maar vooral ook; waar is ruimte voor verbetering en waar kunnen we als bedrijf stappen zetten? Zo blijven we scherp en komen we dichterbij het realiseren van onze ambities. Nu en in de toekomst."

Over Best Managed Company

Jaarlijks gaat Deloitte op zoek naar bedrijven met aantoonbare ambities en vernieuwing, bedrijven die toekomstgericht denken en hier hun organisatie op inrichten. Mits een bedrijf voldoet aan een aantal eisen, is het mogelijk om in te schijven voor Best Managed Company. Zo moet het bedrijf behoren tot de midden -en grootbedrijven, in een financieel gezonde positie verkeren, een omzet hebben van ruim 25 miljoen euro per jaar en mag het niet beursgenoteerd zijn.