Imc Test & Measurement versterkt verkoopteam

Leverancier van test- en meetoplossingen imc breidt zijn verkoopteam uit met een nieuwe Sales Engineer. Noud Schoffelmeer (29) zal in de Benelux nieuwe klanten gaan adviseren over de meest productieve meetoplossingen in sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, energie, scheepvaart, automotive en defensie.

Met ‘Aviation Engineering' als achtergrond, ruime verkoopervaring in de wereld van PLC's, machinebouw, frequentieregelaars en servo's, is Schoffelmeer in staat op niveau te praten over technische aspecten. Praktische en theoretische zaken, waar ingenieurs op Research & Development afdelingen mee te maken hebben.

Directeur Ruud Overgaauw: "In Noud hebben we een echte techneut gevonden, met een stevig commercieel gevoel. Hij zal stap-voor-stap de wereld van R&D gaan ontdekken, in uiteenlopende industrieën. Als de Covid-omstandigheden dit toelaten nemen we hem mee naar innovatieve klanten om hem zo alle details leren van de imc test- en meetoplossingen."

Na een opleidingstraject wordt Schoffelmeer verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe klanten, het meedenken en vertalen van technische vraagstukken naar concrete test- en meetoplossingen.

"Ooit wilde ik piloot worden, maar zag destijds van deze opleiding af door slechte marktomstandigheden. Achteraf gezien de juiste keuze, want tijdens mijn vervolgopleiding bleek al gauw dat ik techniek razend interessant vond", verklaart Schoffelmeer.