Staking bij Punch Powertrain, 248 banen bedreigd

De arbeiders van Punch Powertrain in Sint-Truiden zijn maandag in staking gegaan. Vandaag werden ook de toegangspoorten gebarricadeerd. (Foto: Rafaele Dal Cero)

Bij Punch Powertrain in Sint-Truiden (Be) hebben de arbeiders het werk neergelegd. Zij staken tegen de aangekondigde ontslagen. 248 banen staan op het spel en de vakbonden vrezen voor de levensvatbaarheid van het bedrijf.

Het bedrijf dat automatische versnellingsbakken voor auto's maakt, kondigde vorige week aan dat het 245 van de 850 arbeidsplaatsen moet schrappen vanwege de malaise in de automobielsector.

De inkrimping van Punch Powertrain, dat ooit tot de grotere maakbedrijven van België gerekend werd, werd drie jaar geleden ingezet. In augustus 2019 werden de eerste mensen ontslagen, waarna een tweede ontslagronde volgde in het najaar van vorig jaar. Het maakbedrijf ervaart al jaren tegenwind in de auto-industrie en ziet de verkoopcijfers in China teruglopen. China is de belangrijkste afzetmark voor de traditionele continu variabele transmissies die in Sint-Truiden gemaakt worden.

Om toekomstbestendig te worden, zette het bedrijf in op de ontwikkeling van hybride aandrijfsystemen die ontwikkeld zijn voor PSA en zijn merken Peugeot en Citroën. Punch Powertrain verwacht productieaantallen van deze PSA-systemen van 600.000 per jaar in 2024. ‘Maar wie moet moeten deze transmissies gaan maken', vragen de vakbonden zich af na de aangekondigde derde ontslagronde.

Vrees voor verdwijnen bedrijf

Vakbond ABVV heeft vraagtekens bij de levensvatbaarheid het bedrijf en wijst op het grote aandeel van arbeiders in de nieuwe ontslagronde. Van de 245 bedreigde arbeidsplaatsen, gaat het om 193 arbeiders en 52 bedienden. "Van 500 arbeiders die er initieel bij Punch Power Train werkten, blijven er dadelijk nog maar 111 arbeiders over. Wij stellen ons ernstige vraagtekens bij de levensvatbaarheid van het bedrijf", aldus ABVV-vakbondsman Rafaele Dal Cero.

De vrees leeft bij de vakbond dat het maakbedrijf in Sint-Truiden uitgekleed wordt tot een ontwikkelingscentrum en dat de productie naar elders versluist. ‘Op basis van de geplande ontslagen kun je geen andere conclusie maken', aldus Dal Cero, die duidelijkheid eist van de directie. Ook vraagt de vakbond om de ontslagplannen te herzien en de schade te beperken.

Werk neergelegd en deuren geblokkeerd

Uit protest tegen de voorgenomen ontslagen hebben arbeiders maandag het werk neergelegd. In afwachting van de gesprekken met de directie hebben zij vandaag de acties opgevoerd en worden de toegangspoorten tot het bedrijf geblokkeerd.