ProRail kiest Pilz voor snellere aanpak ERTMS

Pilz is geselecteerd als een van de twaalf innovatiepartners van ProRail. Dit werd afgelopen week bekend gemaakt tijdens de internationale digitale beurs RailTech 2021. Met dit partnerschap start voor Pilz een nieuwe fase en tevens is dit een mijlpaal voor de veilige automatiseerder binnen de spoorsector.

In juli 2020 introduceerde ProRail ASAP: Aanbesteding Snellere AanPak ERTMS. In deze aanbesteding vroeg ProRail om slimme ideeën om de invoering van het treinbeveiligingssysteem ERTMS te versnellen. Driekwart jaar na de succesvolle startbijeenkomst heeft ProRail onder andere Pilz geselecteerd als bedrijf die als innovatiepartner van ProRail een businesscase gaat uitwerken. De andere partijen die een businesscase mogen uitwerken zijn: Rail Connected, Heijmans Infra, Allinq Group, BAM Infra Rail, VRS Railway Industry, Tizzin, Movares, GeoNext, VolkerRail, Strukton Rail, en Delta Pi. De innovatieve ideëen voor de versnelde aanpak van ERTMS lopen uiteen van robotisering tot slimme behuizingen.

ERTMS

ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System, de Europese standaard voor treinbeveiliging. ERTMS wordt gebouwd in treinen én in de infrastructuur van het spoor. Daarmee maakt de spoorsector de stap van een analoog naar een digitaal spoor. Het maakt grensoverschrijdend treinverkeer veel makkelijker. ERTMS moet over tien jaar op de drukst bereden stukken spoor in Nederland zijn gebouwd. Daarna volgt de rest van Nederland.

Partner in spoorwegautomatisering

Pilz levert duurzame, rendabele en betrouwbare oplossingen voor veilige spoorwegtechniek. Dit doet zij langs de hele spoorweg, bijvoorbeeld bij wisselbesturingen, spoorwegovergangen, seinbesturingen en besturingstechniek. Centraal in de veiligheidsoplossingen staat automatiseringssysteem PSS 4000 Rail welke voldoet aan de strenge richtlijnen van de wet- en regelgeving binnen de spoorsector (CENELEC) en daardoor bestand is tegen elektromagnetische storingen, extreme temperaturen en mechanische belasting. Als autoriteit op het gebied van industriële veiligheid en met ruim 70 jaar ervaring in safety, weet Pilz als geen ander waar het om draait bij veiligheid, automatisering en digitalisering op en rond het spoor.

Volgende stap

In juli is het volgende beslismoment, als alle partners hun ideeën pitchen voor de beoordelaars van ProRail. Als de businesscase is geaccepteerd, volgt het plan van aanpak voor de testfase. Na de testfase gaat de commerciële fase in. Hierin bekijkt ProRail welke innovatie in aanmerking komt voor inkoop.