Racer-5 cobot: 'collaboratieve robotica op industriële snelheid'

Comau introduceert Racer-5 een cobot die voldoet aan de groeiende vraag naar snelle, kosteneffectieve cobots die kunnen worden gebruikt in krappe ruimtes en in verschillende toepassingsgebieden. De 6-assige robot kan werken met industriële snelheden tot 6 m/s en 0,03mm repeatability en direct overschakelen van een samenwerkingsmodus naar industriële snelheid wanneer er geen operators in de buurt zijn.

Comau: ‘Racer-5 stelt systeemintegrators en eindgebruikers in staat om geavanceerde productieprocessen te automatiseren zonder in te boeten aan snelheid, precisie of collaboratieve intelligentie. Met deze krachtige industriële robot die in dubbele modi werkt, kunnen onze klanten een enkele, krachtige oplossing installeren in plaats van twee verschillende robots te moeten inzetten. Met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen die volledig zijn gecertificeerd door TÜV Süd, een onafhankelijk en wereldwijd erkend certificeringsbedrijf, kan de cobot worden gebruikt binnen elke hoogwaardige lijn zonder dat er beschermende barrières nodig zijn, wat de veiligheidskosten en vloeroppervlakvereisten effectief verlaagt.'



De cobot beschikt over geïntegreerde Led-verlichting om real-time bevestiging van de werkstatus te bieden. Tenslotte bevinden zich elektrische en luchtconnectoren op de onderarm om meer wendbaarheid te bieden en het risico op schade te minimaliseren.



"Onze nieuwe cobot levert de snelheid en precisie die op de markt voor collaboratieve robotica tot 5kg payload ontbrak", zegt CTO Pietro Ottavis. "We schatten dat de wereldwijde markt voor compacte collaboratieve robots een 5-jarige CAGR van maximaal 45% zal bereiken, wat grotendeels zal worden gedreven door de wereldwijde behoefte om de procescomplexiteit te verminderen en activiteiten zonder toegevoegde waarde te elimineren. Door geavanceerde veiligheidsfuncties toe te voegen aan onze bestverkochte industriële robot Racer-5, hebben we een snelle, betrouwbare en gebruiksvriendelijke cobot gecreëerd die kan worden gebruikt in elke situatie waarin cyclustijden en nauwkeurigheid voorop staan."



De Racer- is volledig gemaakt in Turijn (Italië) en heeft een hoogwaardige constructie die jaar na jaar hogere precisie en herhaalbaarheid mogelijk maakt, waardoor hij bijzonder geschikt is voor montage, materiaalbehandeling, machinebelading, distributie en pick-and-place-toepassingen in de automobielsector, elektrificatie en algemene industriële sectoren.