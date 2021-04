Lenze: 'Steeds meer concrete toepassingen vergroten het voordeel van de digitale tweeling'

De visie van Industrie 4.0 is nauw verbonden met de digitale tweeling. Aangezien de mate van standaardisatie van de afzonderlijke ontwikkelingstools momenteel echter nog laag is, zijn er nog aanzienlijke hiaten in de consistentie. Op het gebied van simulatie kan een aantal daarvan nu worden gedicht. Als gevolg daarvan biedt digitale engineering vandaag al aanzienlijke efficiëntiewinst.

Lenze breidt de ondersteuning van partners uit tot simulatie en virtuele inbedrijfstelling. OEM's kunnen profiteren van de digitale engineeringsmogelijkheden bij het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van machines en installaties, want op dit gebied heeft het bedrijf enkele hiaten opgevuld.

De hoeksteen is gelegd met een 3D-simulatiemodel dat een relatief algemeen model van een machine geeft. Dit resulteert in een eenvoudigere diagnose van complexe machines. Als men een stap verder gaat en het 3D-model verfijnt, kunnen al concrete uitspraken over het gedrag van de machine worden gedaan, zoals de te behalen doorvoercapaciteit tijdens bedrijf. Als het model nog gedetailleerder wordt aangepast aan de specifieke machine, kan het worden gebruikt om niet alleen het mechanische gedrag te simuleren, maar ook het gehele fabricageproces op de machine, dat wil zeggen met inbegrip van de logica van de machine, het foutenbeheer, de verandering van bedrijfsmodi en de parametrisering. In dit stadium van ontwikkeling is zelfs een virtuele inbedrijfstelling van de machine mogelijk.

Pijnpunten wegnemen

Lenze gebruikt zelf enkele van de bekendste simulatietools, met name de volgende toepassingen:

SimulationX van ESI ITI: simulatie en dimensionering van aandrijvingen;

ISG-virtuos van ISG: virtuele inbedrijfstelling;

Virtual Teachware van Forward TTC: Augmented & Virtual Reality voor HMI en machinediagnostiek, alsmede leersoftware voor virtuele training.

In alle gevallen is het doel om de kritieke problemen in deze fase van de levenscyclus op te lossen: de ervaring leert dat de eisen van machinebouwers onderwerpen omvatten als betere diagnostiek, kortere ontwikkelingstijden of nauwkeurigere planning bij het dimensioneren van aandrijvingen.



Machinebouwers kunnen deze toepassingen zelf toepassen. De fabrikant adviseert bij de keuze van tools en biedt ondersteuning bij modelleringssimulaties en virtuele inbedrijfstelling. De eerste projecten zijn al uitgevoerd, en Lenze heeft ook een bijbehorende show case voorbereid die de werkwijze en de uitgebreide mogelijkheden van digitale engineering door simulatie en virtuele inbedrijfstelling demonstreert.

Verdere ontwikkeling

Terwijl er nu nog verschillende gegevensmodellen nodig zijn voor de verschillende toepassingen, moeten er in de toekomst gestandaardiseerde formaten en interfaces worden gebruikt. Onder de naam FMU (Functional Mock-up Units) of FMI (Functional Mock-up Interfaces) zijn reeds overeenkomstige concepten ontwikkeld. Lenze ondersteunt de gangbare gereedschappen die op de markt beschikbaar zijn en ontwikkelt ook voortdurend zijn gereedschapsketen voor digitale engineering.