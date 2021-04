Studer Cables weer in Zwitserse handen

De traditionele kabelfabrikant uit Däniken is sinds 30 maart 2021 weer in Zwitserse handen en treedt vanaf nu als Studer Cables op in de markt.

Een consortium van kopers onder leiding van de oude en nieuwe CEO Bruno Fankhauser en Helvetica Capital heeft het bedrijf overgenomen van de Duitse LEONI Group. De nieuwe eigenaren willen Studer Cables ontwikkelen tot hét Zwitserse kwaliteitsmerk voor halogeenvrije en vlamvertragende veiligheidskabels.



Die kabels worden toegepast in de railindustrie, in toenemende mate bij de productie van elektrische voertuigen, toegepast bij de bekabeling van zonnecentrales en grote infrastructuurprojecten. Studer Cables leverde al de kabels voor de stroomvoorziening van de Gotthardspoortunnel, met 57 km de langste spoortunnel ter wereld.

Het ligt in de planning de kennis over kunststoffen te gaan gebruiken buiten de zuivere kabelproductie.

In de Benelux is Calpe in Barneveld als officiële importeur/distributeur verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten en leveringen.