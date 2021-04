Bestronics brengt Prototyping naar Brainport Industries Campus

Bestronics brengt de prototyping-activiteiten voor lage volumes over naar Brainport Industries Campus (BIC). Het Veldhovense productie- en assemblagebedrijf is gespecialiseerd in productieontwikkeling, assemblage van Printed Circuit Boards en eindassemblage. De hoofdvestiging is in Veldhoven. Op BIC verwacht Bestronics het zakelijke netwerk uit te breiden en als producent van printplaten partner te kunnen zijn van de daar al gevestigde high tech maakbedrijven.

Bestronics is geen vreemde op de Brainport Industries Campus, maar door de verhuizing kan de wisselwerking sterker worden. Het is de bedoeling om in mei de verhuizing te realiseren en nog diezelfde maand met de productie te starten. Het gaat daarbij om het complete proces, van design-for-manufacturing tot aan het eindproduct. Door dichter op de klanten te zitten kan ook het ontwikkelproces in gezamenlijkheid zijn beslag krijgen.

Het proces van ‘Prototyping-as-a-Business' is ingericht voor snelle doorlooptijden en relatief kleine volumes. Vier van de 35 werknemers van Bestronics verhuizen hierdoor mee naar BIC. Door deze activiteit in Veldhoven weg te halen, maakt Bestronics daar ruimte voor een nieuwe high volume lijn. Daarmee is de verhuizing meteen ook een uitbreiding voor Bestronics.