Tien jaar Industrie 4.0: Bosch bereikt vier miljard euro aan omzet

Industrie 4.0 wordt volwassen. Wat in 2011 op de Hannover Messe begon als een ‘baanbrekend Duits project’ wint nu wereldwijd steeds meer aan populariteit. Bosch heeft sinds 2011 met Industrie 4.0 al vier miljard euro aan omzet gedraaid, waarvan 700 miljoen in 2020.

'Al meer dan 120.000 machines en 250.000 apparaten in Bosch-fabrieken zijn over de hele wereld met elkaar verbonden', somt het bedrijf op. En 'op de Hannover Messe presenteren wij voor het eerst open besturingstechnologie met 5G-functionaliteit en AI-gebaseerd energiebeheer voor klimaatneutrale productie.' Verantwoordelijke Rolf Najork: "We zagen al vroeg het potentieel van Industrie 4.0 en zijn pioniers op dit gebied. Nu plukken we daarvan de vruchten."

Het doel bij Industrie 4.0 is dat geconnecteerde productie zichzelf automatisch optimaliseert, zodat het rendabel wordt om producten op maat te produceren in kleine batches, zelfs als het om slechts één stuk gaat. Bosch loodst sinds 2012 fabrieken - zowel eigen als van klanten - naar dit nieuwe industriële tijdperk.

In de eigen fabrieken bundelt Bosch intelligente software voor productiecontrole, monitoring en logistieke planning in zijn eigen productieplatform. Dit maakt verbinding met een grotere database die taken zoals AI-analyses voor foutopsporing vereenvoudigt en verbetert. De uitrol van het nieuwe Bosch-platform voor productie en logistiek gaat eind 2021 van start. "We bieden onze circa 240 fabrieken een gestandaardiseerde 'Industrie 4.0-toolbox', die naar behoefte kan worden uitgebreid en ingezet", zegt Najork.

Volgens Bosch zal het hiermee in de komende vijf jaar bijna een miljard euro kunnen besparen, na een investering van ongeveer 400 miljoen euro. Op de digitale Hannover Messe brengt Bosch ‘Tien jaar Industrie 4.0' in kaart en stelt het zijn fabriek van de toekomst voor: 'technologisch flexibel, slim geconnecteerd, ecologisch duurzaam - en economisch succesvol'.

"Nog te weinig bedrijven bereiden zich consequent voor op Industrie 4.0", stelt Najork. "Pilotprojecten zijn een goede manier om dingen uit te proberen en ideeën bekendheid te geven. Nu is het tijd om het tempo op te voeren: we moeten van Industrie 4.0 de norm maken." Bosch heeft hiervoor academies en trainingen.

Najork: "Industrie 4.0 is geen doel op zich. Het is een manier om het concurrentievermogen in stand te houden. In de toekomst zullen we niet meer om de digitalisering heen kunnen." Geconnecteerde oplossingen verhogen de productiviteit tot 25 procent, vergroten de beschikbaarheid van de machines met tot 15 procent en verlagen de onderhoudskosten tot 25 procent. "Als we het potentieel van Industrie 4.0 willen benutten, moeten we afstand nemen van geïsoleerde oplossingen. Technische systemen die alleen binnen hun eigen grenzen werken, remmen de vooruitgang af."

In Bosch-fabrieken zijn nu 120.000 machines en 250.000 apparaten zoals geïntegreerde camera's of robots voorzien van connectiviteit. Alleen al zo'n 22.000 machinebesturingssystemen zijn geconnecteerd via de Nexeed-software voor Industrie 4.0 die werd ontwikkeld door Bosch Connected Industry. Die operationele eenheid heeft sinds de oprichting in 2018 2.000 productielijnen met software uitgerust. Hardware en software groeien steeds meer naar elkaar toe.

Op de Hannover Messe presenteert Bosch Rexroth het ctrlX Automation-platform. Deze open besturingstechnologie met 5G-functionaliteit op basis van apptechnologie en webengineering maakt co-creatie mogelijk. Het idee erachter is dat gebruikers ofwel apps van Bosch Rexroth en andere leveranciers gebruiken, ofwel zelf apps ontwikkelen en deze delen met andere bedrijven binnen een ecosysteem.

Toekomstperspectieven

De basis is gelegd. "Onze focus ligt op het benutten en combineren van de kracht van verschillende technologieën. Bosch is aan het evolueren naar een AIoT-bedrijf. We brengen artificiële intelligentie en het internet der dingen samen", aldus Najork. Op de Hannover Messe stelt Bosch het Balancing Energy Network voor, een AI-gebaseerd energiebeheersysteem dat gebruikmaakt van intelligente software om energiestromen in fabrieken te regelen en te optimaliseren. De software werd oorspronkelijk ontwikkeld voor productiebedrijven, maar kan worden ingezet om de ecologische voetafdruk van alle soorten grotere gebouwencomplexen te verkleinen, bijvoorbeeld ziekenhuizen, winkelcentra en sportstadions.

Op basis van zijn eigen ervaring met de transformatie tot klimaatneutraal bedrijf heeft Bosch een nieuwe unit opgericht om productiebedrijven te adviseren over hoe ze hun CO 2 -uitstoot kunnen verminderen. "De combinatie van flexibele robotica en lerende beeldverwerkingssoftware dragen bij tot een grondstofbesparende productie: de Apas-inspector neemt de visuele inspectie van onderdelen over en inspecteert ze volledig automatisch. Intussen blijkt Smart Item Picking erg flexibel en precies te zijn. Het robotsysteem verzamelt verschillende producten die door transportvoertuigen werden aangeleverd. Met behulp van intelligente beeldherkenning pikt het systeem zonder voorafgaande training verschillende componenten op en sorteert ze op betrouwbare wijze voor verdere verwerking of verzending.

"Dankzij nieuwe technologieën zullen interacties tussen mens en machine in de toekomst nog veiliger en efficiënter worden: 5G belooft draadloze, betrouwbare gegevensuitwisseling in bijna realtime. Bosch neemt hierin een pioniersrol op zich: eind 2020 heeft het bedrijf zijn eerste campusnetwerk in gebruik genomen in zijn hoofdfabriek voor Industrie 4.0 in Stuttgart-Feuerbach. We testen momenteel 5G-toepassingen in een tiental fabrieken wereldwijd. Bovendien maken we onze producten 5G-compatibel."

In de toekomst zal het bedrijf in het nieuwe Bosch Rexroth- innovatiecentrum in Ulm werken aan vooruitstrevende methoden en businessideeën en aan ontwikkelingen met klanten en partners; de uitbreiding van de site is gepland voor de zomer van 2021. Deze ontwikkelingen laten zien dat "fabrieken opnieuw een bron van innovatie worden", aldus Najork. Volgens hem zijn voor de toekomst drie principes van cruciaal belang: "Ten eerste moeten we Industrie 4.0 holistisch benaderen en ons richten op end-to-endfabrieksoplossingen. Ten tweede hebben we een open architectuur nodig die compatibel en gebruiksvriendelijk is, zowel in de fabrieken zelf alsook voor klanten en leveranciers. En ten derde moeten we zorgen voor flexibiliteit: in de toekomst zullen klanten steeds vaker op maat gemaakte producten willen. Zolang we deze principes in evenwicht brengen, zullen de ideeën die voortkomen uit de productiesector de wereld ten goede veranderen."