T-Systems en AWS bundelen 5G en Edge oplossingen in Campus Edge Framework

T-Systems en AWS lanceren tijdens de Hannover Messe een framework van een snel 5G Campus Netwerk, edge cloud en digitale oplossingen voor de industrie.

AWS levert de on-premise en edge-cloud, waaronder AWS Outposts. T-Systems verzorgt de digitale oplossingen, full service migratie en connectiviteit. Het framework is met name waardevol wanneer data door lokale of dataprivacybeperkingen op locatie moeten blijven of wanneer enorme hoeveelheden data voor lokale systemen realtime verwerkt moet worden.

Het volledige Campus Edge Framework combineert connectivity oplossingen zoals 5G Campus netwerken, edge computing-services en digitale services en oplossingen. T-Systems adviseert klanten bij het ontwikkelen van een digitale campusstrategie en ondersteunt bij de installatie en integratie van de nieuwe en bestaande IT- en OT-systemen.

"Edge computing is de ideale oplossing voor klanten die (extreem) snelle gegevensanalyse nodig hebben om hun processen slimmer en efficiënter te maken. Dit vereist namelijk een zeer lage latency tot cloudservices", aldus Stephan Salmann, verantwoordelijk voor het campus-edge-initiatief van T-Systems. "Denk aan de realtime detectie van afwijkingen in de productie via sensoren en computer vision. Maar ook aan het flexibel kunnen opstellen van geavanceerde medische apparatuur, realtime diagnostiek via 5G-netwerken of een efficiëntere verwerking van bagage en containers in havens en luchthavens."

Ook voor service en onderhoud van complexe machines kan onderhoudspersoneel met AR-brillen, verbonden via 5G en edge computing, beter begeleid worden door experts op afstand of via kunstmatige intelligentie. Een andere use-case is inspectie en beveiliging van fabrieksterreinen: drones die met een computer vision framework afwijkende voorwerpen of bewegingen herkennen.

Presentatie op de Hannover Messe

Op 13 april om 16:30 uur presenteert T-Systems het Campus Edge Framework voor het eerst op de Hannover Messe.