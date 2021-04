Demcon en VDL gaan samen elektrolysers bouwen (video)

Demcon en VDL Energy Systems gaan samen kleinschalige, decentrale electrolysers bouwen. Het is de bedoeling dat Demcon binnen twee jaar een verbeterd ontwerp klaar heeft qua produceerbaarheid en kosten, wat VDL vervolgens grootschalig in productie neemt.

Dat vertelden directeuren Ivo Wessels van VDL Energy Systems (voorheen Siemens) en Dennis Schipper van Demcon in de TechTalk Energy van Brainport Eindhoven (2 april).

VDL ontwikkelt nu in een nieuwe testlocatie batterij-opslagsystemen, fuelcelltechnologie en - samen met Demcon en andere partners - het electrolysersysteem. Wessels: "We willen die producten testen in een demoveld zodat we de productontwikkeling in samenwerking met technologiepartners kunnen ondersteunen."

De partijen verwachten de komende jaren forse investeringen in de energietransitie. En het liefst richt men zich op electrolysers, want daarvan zijn er wereldwijd nog maar weinig aanbieders. "We zitten nu vroeg in de cyclus. Als we deze technologie hier weten te houden, zitten we de komende jaren op rozen", stelt gespreksgenoot Eric de Bie, en Gedeputeerde Energie, Erfgoed en Bestuurlijke vernieuwing in Brabant.

VDL en Demcon richten zich op decentrale electrolysesystemen omdat die markt nog niet is geclaimd. Groningen en ‘het Westen' richten zich meer op grootschalige waterstofproductie. De electrolysers die VDL en Demcon ontwikkelen, krijgen de omvang van een container. Het eerst model levert 1 megawatt groene stroom.

Focus voor banen



Aan tafel zitten ook Richard van der Sanden, Scientific Director Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems en Henri Koolen, Senior Vice President VDL groep. Alle aanwezigen stellen dat het goed zou zijn als de overheid duidelijk maakt welke duurzame energiesystemen het wil hebben / stimuleren. Wessels: "Dan ontstaat er focus en versnelling. Nu wordt het nog overgelaten aan bedrijven, regionale overheden etcetera." Van der Sanden: "We hebben een duidelijke stip aan de hoorizon nodig om concreet naar toe te werken. En de overheid moet de juiste keuzes maken en vooral goed nadenken hoe je de energietransitie kunt koppelen aan de maakindustrie en hoe je daar banen kunt creëeren." Koolen: "Daar kan ik alleen nog aan toevoegen dat de het Rijk ook de rol van launching customermoet nemen en zijn klanten ook moet ondersteunen als het product nog niet helemaal feasible is."