Waternet produceert groengas met perslucht en stikstof van Boge

"Samen hebben we het project van A tot Z opgestart en uitgevoerd, tot het leidingwerk aan toe. En alles op maat gemaakt in onze werkplaats in Nederland.”

In Amsterdam krijgt Waternet een groengasinstallatie die biogas opwaardeert tot groengas. Met een compact gebouwde persluchtinstallatie en ontzorging van Boge, in nauwe samenwerking met DMT.

Ronald Engberts, directeur Boge Benelux: "Toen we door DMT voor dit vraagstuk werden benaderd, zijn we direct aan de slag gegaan. Samen hebben we het project van A tot Z opgestart en uitgevoerd, tot het leidingwerk aan toe. En alles op maat gemaakt in onze eigen werkplaats in Nederland."

Groengas is opgewaardeerd biogas dat geproduceerd wordt bij het vergistingsproces van de afvalwaterzuivering. Het heeft dezelfde kwaliteiten en kan voor dezelfde doelen gebruikt worden als aardgas. Groengas is geschikt om aan het aardgasnet te leveren, maar is ook te gebruiken als brandstof voor (vracht)auto's. De groengasinstallatie van Waternet levert straks tien procent van al het groengas in Nederland.

Het proces: van zuiveringsslib naar groengas

De productie van groengas begint bij rioolwater. Na het zuiveren van rioolafvalwater blijft er rioolslib achter. Dat wordt vergist, waarbij biogas vrijkomt, dat bestaat uit methaangas en CO 2 . In de groengasinstallatie haalt Waternet de C0 2 uit het methaangas. Het waterschap voegt stikstof van Boge aan het methaangas toe en zo blijft groengas over. Dit heeft dezelfde calorische waarde als aardgas.

Op maat gemaakt Plug & Play-systeem

Voor het gehele proces is perslucht en stikstof nodig. Boge en DMT hebben hiervoor een eenvoudig vervoerbare en op maat gemaakte Plug & Play-installatie ontwikkeld. Het geheel bestaat uit compressoren, drogers, koolstofadsorbers en stikstofgeneratoren, samengebouwd tot een installatie in een grote, eenvoudig te vervoeren container. Met de compressoren en stikstofgeneratoren kan Waternet naar behoefte stikstof produceren.