Tjebbe Smit wordt Managing Director KMWE Mechatronics

Tjebbe Smit wordt per 1 mei aanstaande de nieuwe Managing Director KMWE Mechatronics en zal toetreden tot de Executive Committee van KMWE Group. In deze rol krijgt hij de eindverantwoordelijkheid over KMWE Precision B.V. welke gehuisvest is op de Brainport Industries Campus in Eindhoven.

Smit heeft de afgelopen 25 jaar leidinggevende functies bekleed bij diverse bedrijfsonderdelen en disciplines binnen Océ/Canon. Sinds 2014 was hij Senior Vice President Manufacturing and Logistics bij Canon Production Printing. Daarvoor heeft hij diverse leidinggevende functies bekleed op het gebied van kwaliteit, inkoop en produktie in Nederland, Singapore en Duitsland.

KMWE verwacht dat Smit de divisie Mechatronica verder kan uitbouwen en professionaliseren. Edward Voncken, CEO KMWE Group: "De ervaring en kennis van Tjebbe zijn een welkome aanvulling op de Executive Committee en hij zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de groeiambities en strategische doelen van KMWE Group."