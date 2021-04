Onbemand de Dakar door

De Dakar-rally is een van 's werelds meest opwindende en uitdagende mix van omstandigheden, mensen en natuurlijk technologie, waarin motorfietsen, auto's en grote vrachtwagens racen om veilig de finish te bereiken in de kortst mogelijke tijd. Toch is ‘veiligheid’ onder deze omstandigheden een subjectief begrip ... Het Brandweer Dakar-team van Richard de Groot en Tele Radio hebben daarom besloten om tijdens de rally van dit jaar het gebruik van een radiografische afstandsbediening te testen. Hierdoor kon het voertuig gevaarlijke delen van het parcours doorkruisen, zoals steile hellingen, zonder dat er iemand aan boord was.

De Dakar-rally is een broedplaats - je zou zelfs kunnen zeggen een innovatieplatform - waar rallyrijders nieuwe technologieën testen die hen een voorsprong op hun concurrenten zouden kunnen geven. Kenmerkend zijn de innovaties op het gebied van prestaties, efficiëntie en weggedrag, maar ook op het gebied van veiligheid. En dit was precies wat Richard de Groot triggerde om contact op te nemen met Tele Radio die gecertificeerde industriële radiografische afstandsbedieningen ontwerpt, ontwikkelt, produceert en levert.

Veiligheid voorop

De Groot: "De technologie ontwikkelt zich razendsnel en degenen met de slimste ideeën gaan letterlijk het verst. Maar uw eerste prioriteit is te allen tijde de veiligheid van het team. Voor rallyrijders betekent dit een perfecte training, zowel fysiek als mentaal, plus perfecte uitrusting. Toch zijn er, ondanks de maatregelen die u neemt, altijd situaties waarin u niet elk risico kunt uitsluiten. Dat was wat ons inspireerde om te proberen met een afstandsbediening de truck van A naar B over gevaarlijk terrein onbemand te krijgen. In gevaarlijke situaties betekent dit: uitstappen, op afstand met de truck rijden, weer instappen en weer racen."

Onbemand

Tele Radio test al jaren zijn afstandsbedieningen op mobiele machines in de Scandinavische houtindustrie. Het bespaart de kraanmachinist veel tijd wanneer hij het volgvoertuig kan verplaatsen zonder de kraancabine te verlaten. Algemeen directeur KeesJan van de Elst zegt: "Onze naam voor de samenwerking met het Firemen Dakar Team is het‘ Remote Rally Project 'of RRP. Voor de brandweerlieden is het een geweldig veiligheidsresultaat; voor ons is het ook een perfecte gelegenheid om onze systemen maximaal te belasten onder zware, zanderige omstandigheden en extreme temperaturen. "

Het experiment was meteen een succes en bracht ook een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de RRP op gang. Van der Elst: "De volgende stap in dit project is om een ​​rallyvoertuig autonoom over een langer traject te laten rijden. De bijbehorende testen zijn in volle gang en laten goede resultaten zien. Als de huidige Iveco terug is van de schilder, wordt dit systeem toegevoegd aan het ontwikkelingswerk. "

De Groot: "In vier jaar tijd zijn we gegroeid van een team van drie man en een racetruck naar een team met een racetruck, een complete 8x8 servicetruck en een horecagelegenheid. We hebben nu ook een marketing- en backofficeteam en veel vrijwilligers. We houden van een uitdaging; hoe groter hoe beter. En het gebruik van deze afstandsbedieningen is daar zeker een van! "