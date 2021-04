Tucana beantwoordt 5G-zorgen met RFIS

Tucana gaat een partnerschap aan met het Amerikaanse telecom- engineeringbedrijf Waterford Consultants. Tucana zal het voortouw nemen in de lancering van Waterford ’s RF emissie monitoring system, genaamd RFIS (Radio Frequency Infrastructure Sentry) op de Europese markt.

Waterford heeft hun RFIS in 2020 geïntroduceerd in de VS als antwoord op de escalerende protesten aangaande 5G technology en de nog onbekende lange-termijneffecten van een vermenigvuldiging van Radio grafische (RF) emissies van draadloze communicatietoestellen en technieken.

RFIS is ontwikkeld om de draadloze onsite omgeving te verbeteren en te managen. Voordat RFIS was ontwikkeld werden de daken, torens en inpandige antennelocaties hooguit 1 keer per jaar ge-audit of onderzocht, wat potentieel tot lange periodes van non-compliance kan leiden.

Het RFIS 24-uurs monitoring en compliance system, de on-demand reports en de interactieve user interface assisteert operators, providers, gebouweigenaren en beleidsmakers in de aanhoudende bedenkingen vanuit de publieke sector naar de mogelijke gezondheidszorgen die worden geassocieerd met mobiele antenne en toren/mast straling.