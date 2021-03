Tebulo ontwikkelt patiënten-keerhulp Rotomove (video)

Tebulo Medical Systems uit Alkmaar heeft keerhulp Rotomove ontwikkeld, waarmee 3 mensen een patiënt in enkele minuten kunnen keren. Normaal zijn hier 5 mensen voor nodig.

De Rotomove is ontwikkeld in samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam.



Voor het keren van patiënten op bijvoorbeeld een intensive care zijn minimaal 4 verpleegkundigen en één arts nodig. Die werken op basis van een omkeerprotocol waarin alle te verrichten handeling gedetailleerd beschreven staan. Het keren van een patiënt verg veel logistieke inzet, zorgt voor een zware lichamelijke belasting en is een tijdrovende bezigheid.

Bij gebruik van een Rotomove kunnen patiënten door 2 verpleegkundigen en één arts worden gekeerd en dat duurt slechts enkele minuten. Van een zware fysieke belasting voor het personeel is geen sprake en de patiënt heeft baat bij het zo rustig en gecontroleerd mogelijk keren van het lichaam en een zo stabiel mogelijke hemodynamica. Tegelijk met het keren van de patiënt wordt een schoon onderlaken geplaatst.

Tebulo heeft een jaar aan de inmiddels gepatenteerde en gecertificeerde zorginnovatie gewerkt. CEO-René van Voorst: "We ontwikkelden in die periode vier prototypes. Het Erasmus MC heeft daar op de intensive care mee gewerkt. Op basis van hun voor ons waardevolle inzichten en praktijkervaringen zijn we tot een definitieve versie van de Rotomove gekomen. We kwamen er al snel achter dat elk ziekenhuis een eigen omkeer-protocol heeft. De grootste uitdaging was om de Rotomove daar eenvoudig in te implementeren."



De praktijk heeft volgens Van Voorst uitgewezen dat de Rotomove het personeel en de patiënten fysiek sterk ontlast: "Los van het feit dat er bij het keren veel minder handen aan het bed nodig zijn voorkom je een vaak forse fysieke belasting die bij verplegenden en soms ook patiënten tot blessures leidt. Het abrupt moeten omkeren is voor niemand een pretje. Met de Rotomove verloopt dat proces sneller en soepeler."