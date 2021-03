20-jarig TMC publiceert managementboek

Op 31 maart komt The Racing Stable uit, een managementboek over de geschiedenis van het high tech consultancybedrijf TMC en zijn businessmodel.

Hoe run je een bedrijf met een anti-management cultuur? Hoe overleef je drie crises in twee decennia tijd? Hoe laat je je werknemers delen in winst? Hoe bouw je een mensgerichte organisatie waar transparantie voorop staat?

Auteur Marcel Metze is onderzoeksjournalist, historicus en auteur van boeken over Philips Electronics, het CDA en het Nederlandse bankwezen. Hij is gevraagd zich te verdiepen in twintig jaar TMC. Metze: "Het bedrijf heeft zijn reputatie van transparantie ook in dit project waargemaakt en mij de volle vrijheid gelaten. Het resultaat is ongekend openhartig. Het boek meldt de successen maar schuwt de moeilijke perioden niet."

Het werkondernemerschapsmodel van TMC (het bedrijf noemt het zelf ‘employeneurship') biedt ingenieurs de mogelijkheid om de veiligheid van een vast contract te combineren met de passie en flexibiliteit van ondernemerschap. Het kent vijf basisprincipes: een duurzame werkrelatie, individuele winstdeling, persoonlijke coaching en trainingen, een celstructuur van technische specialisaties en het Entrepreneurial Lab waar de ‘employeneurs' eigen ideeën en producten kunnen uitwerken.

The Racing Stable is verkrijgbaar via Bol.com, Amazon.nl en Managementboek.nl

Marcel Metze: The Racing Stable. The Dedicated, Assertive, Adaptive Journey of The Member Company. Amsterdam: Warden Press, 2021. Gebonden, full colour. 208 pagina's. € 19,95. ISBN: 978 94 93202 02 3. Ook verkrijgbaar als e-book.