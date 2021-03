Altair met industriële digitale transformatie op Hannover Messe

Altair presenteert zijn digitale transformatie- oplossingen voor industriële machines tijdens de virtuele Hannover Messe beurs (12 tot en met 16 april). Op de virtuele stand van het bedrijf zijn verschillende prototypes van machines te zien die met behulp van AI-gestuurde besluitvorming, HPC en cloud computing zijn geoptimaliseerd.

Bezoekers kunnen tevens in gesprek gaan met Altair experts en deelnemen aan de digitale conferentie ‘ATCx - Digital transformation for Industrial Machinery', op 14 april.Deze conferentie bestaat uit workshops en presentaties van klanten, partners en Altair zelf over hun engineeringstrategie en trends als de convergentie van simulatie en HPC voor AI-gebaseerde besluitvorming. De betrokken klanten leveren machines, gereedschappen en autonome robots en laten tijdens het digitale event zien welke waarde simulaties toevoegen aan hun innovatiestrategie.

AI-gebaseerde besluitvorming

Het event is met name bedoeld voor projectmanagers, engineers, data-scientists en beslissers. Zij kunnen meer te weten te komen over digitale transformatie binnen de industrie van experts in elektrisch en mechanisch ontwerp, control engineering en simulatie. Geïnteresseerden kunnen zich registreren via altair.com/en/atcx-industrial-machinery