ABB benoemt Joerg Theis tot directeur van B&R

ABB heeft Joerg Theis benoemd tot directeur van de divisie Machine Automation (B&R) van ABB met ingang van 1 april 2021. Hij volgt Clemens Sager op, die de divisie sinds 1 januari ad interim leidt. Theis heeft 23 jaar ervaring binnen ABB. Hij heeft diepgaande kennis van proces- en fabrieksautomatisering in onder meer de consumentengoederen, de farmacie, de voedingsmiddelenindustrie, hybride industrieën en de auto-industrie, met een focus op de ontwikkeling van digitale diensten. Hij heeft in Europa en Azië gewerkt en gewoond en gaf recentelijk leiding aan de divisie ABB Process Automation for Energy Industries, gevestigd in Singapore, Azië. Hij gaat van Singapore naar het hoofdkantoor van B&R in Eggelsberg, Oostenrijk verhuizen. Hij heeft een diploma in chemische technologie behaald aan de FH Aken, Duitsland. Hij is Duits staatsburger, getrouwd en heeft twee kinderen.