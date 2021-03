Phoenix Contact E-Mobility start productie op Poolse locatie

De bouwwerkzaamheden aan de nieuwe elektromobiliteitsfabriek van Phoenix Contact E-Mobility in het Poolse Rzeszów, met een grootte van 15.000 m², zijn na vijf maanden bouwen afgerond. De productie van AC-laadkabels is opgestart.

Ondanks de uitdagingen van de coronapandemie is de fabriek eind december volgens planning aan Phoenix Contact E-Mobility overgedragen. De productie van de AC-laadkabels ging begin januari van start.

In 2020 lag het aantal nieuwe toelatingen van zuiver elektrische voertuigen in Duitsland net onder de 200.000 voertuigen; van plug-in-hybriden waren het bijna 400.000 voertuigen.

Christoph Paetzold, projectleider van de nieuwe fabriek in Rzeszów, zegt hierover: "Elk van deze voertuigen heeft een AC-laadkabel in de kofferbak. Bovendien zorgen premies en subsidies in heel Europa voor de uitbreiding van de particuliere laadinfrastructuur tot een regelrechte boom. Deze maatregelen verhogen daarnaast de afzet van AC-laadkabels. Wij zijn dan ook zeer tevreden dat wij hier reeds rond de jaarwisseling konden startn. Door de goede ligging in het Wetenschaps- en technologiepark Dworzysko met zijn goed georganiseerde infrastructuur wordt onze fabriek een belangrijke locatie binnen het Phoenix Contact E-Mobility-productienetwerk. Parallel daaraan wordt ook op de hoofdvestiging in Duitsland meer geïnvesteerd in de uitbreiding van de productiecapaciteiten."

De nieuwe fabriek heeft een oppervlakte van 15.000 m2, waarvan 14.000 m2 productie- en magazijnoppervlakte. In de komende jaren moet het personeelsbestand groeien naar ruim 250 medewerkers.