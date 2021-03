Dare sluit zich aan bij Kiwa

Dare Services sluit zich aan bij Kiwa, dat wereldwijd actief is op het gebied van inspecteren en certificeren. Het bedrijf gaat de naam Kiwa Dare Services voeren.

Dare, met 45 medewerkers gevestigd in Woerden, ondersteunt organisaties met EMC-metingen en productveiligheidstesten en -certificaties in het kader van de CE-markering, en merkonafhankelijke kalibratie van elektronische meetapparatuur. Het is de Aangewezen Instelling (Notified Body) voor het certificeren van medische hulpmiddelen onder MDD/MDR en volgens ISO/IEC13485. De overige activiteiten, onder andere EMC/RF-software en meetapparatuur, blijven zelfstandig en gaan verder onder de naam Raditeq (voorheen Dare Products).



Kiwa is een onafhankelijk wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van Testen, Inspectie en Certificering (TIC). Kiwa's kernactiviteiten worden ondersteund en versterkt door trainingen en dataservices. Kiwa heeft 5.500 medewerkers in 35 landen in Europa, Azië-Pacific en Latijns-Amerika. Het bedrijf genereert een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen euro.



Dennis van der Vlugt, ondersteund door René Dijkstra, blijft directeur van Kiwa Dare Services.



Kiwa en Kiwa Dare Services doen al vele jaren zaken met elkaar op gebied van kalibraties, EMC onder het CB-scheme en radio certificaties. Paul Hesselink, CEO van Kiwa: "Onze diensten vullen elkaar uitstekend aan en met name in technologisch opzicht voegen we dankzij deze overname specifieke expertise toe aan het Kiwa portfolio. Voor Kiwa betekent deze overname dat zij haar activiteiten op gebied van Automotive en Medical verder kan uitbreiden."