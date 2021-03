OnLogic onthult eerste industriële Raspberry Pi-apparaat op Pi-dag

Industriële computer hardware fabrikant en leverancier van IoT-oplossingen OnLogic viert Pi-dag door zijn eerste Raspberry Pi-gebaseerde industriële computer te onthullen.

Met afmetingen van 102,5 x 129 x 38 mm, is dit kleine apparaat op Pi-dag beschikbaar op OnLogic's website. Pi-dag is een jaarlijkse viering van de de wiskunde constante π, op 14 maart (3.14 met Amerikaanse datumnotatie). OnLogic's hardwarefanaten en apparatenbouwers die zich aangemeld hadden voordat dit systeem publiek beschikbaar werd, hadden echter al de primeur.

Het systeem combineert OnLogic's industriële hardware-expertise samen met Raspberry Pi's nieuwste CM4 Compute module. Dit systeem biedt volgens Onlogic de mogelijkheid om ARM processors op een betrouwbare manier binnen fabrieken, magazijnen en een breed scala aan IoT-applicaties in te zetten.

OnLogic's aankomende Raspberry Pi-gebaseerde computer integreert zichtbare aluminium heat sinks die niet alleen zorgen voor efficiënte fanless koeling, maar ook het grootste deel vormen van de externe oppervlakte van het systeem. Dit beschermt de interne componenten en creëert 'een uniek formaat en silhouet'.

"Door elk element van het ontwerp voor meerdere doeleinden te gebruiken, kregen we de mogelijkheid om een ongelooflijk effectief apparaat in een kleine form factor te creëren," zegt Head of Design Dave Lovegrove. "We hebben onze expertise in passieve koeling en het iconische ontwerp van onze Helix Serie doorgevoerd in de ontwikkeling van ons Raspberry Pi-aangedreven apparaat. Dit resulteert in een hogere betrouwbaarheid door het ontbreken van bewegende onderdelen, waardoor er geen stof, vuil en andere deeltjes kunnen binnendringen. Het is altijd het doel geweest Raspberry Pi te helpen om een schaalbare optie voor industriële gebruikers te maken. Het eerste apparaat (waarvan we er nog veel meer verwachten) heeft dit precies mogelijk gemaakt."

Meer dan een Rasperry Pi in een case

Met de verwachting dat dit apparaat later dit jaar beschikbaar komt, zal OnLogic's Rasperry Pi-aangedreven pc een Compute Module 4 bevatten, gemonteerd op een daadwerkelijk industrieel carrier board. Dit carrier board is in-house ontworpen door OnLogic, met een selectie aan I/O die versatiliteit biedt voor commerciële applicaties.



"Dit wordt niet een van de vele off-the-shelf Raspberry Pi's, verpakt in een goedkope case," aldus Solution Architect Johnny Chen. "Ons systeem biedt de mogelijkheid om oplossingen op een Raspberry Pi architectuur te prototypen en deze vervolgens snel op de (fabrieks)vloer of binnen een andere toepassing in te zetten. De bestaande Raspberry Pi gemeenschap heeft een geweldig fundament gelegd waar nieuwe innovaties in industrie 4.0, Scada en IoT-omgevingen mogelijk worden gemaakt. Met veel engineers die hun ervaringen over uitdagingen die zij oplossen met persoonlijke Raspberry Pi projecten maar al te graag toepassen op een professioneel niveau, was het ons doel om hardware te creëren van echt professioneel niveau."

Specs (onder voorbehoud)



• Raspberry Pi CM4 SOM Processor

• Tot 8 GB Onboard LPDDR4 geheugen

• Tot 32 GB Onboard eMMC opslag

• M.2 2280 SATA opslag

• 2 GbE LAN poorten

• 1 RS-232/422/485 Terminal Block

• 1 Micro-USB voor OTG

• 3 USB poorten (1x 3.2 + 2x 2.0)

• 1 Micro-HDMI poort

• Brede Bedrijfstemperatuur