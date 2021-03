Ambitieuze plannen voor Demcon Campus in Enschede

Technologie- ontwikkelaar en -producent Demcon startte in 1993 als spin-off van de Universiteit Twente en heeft inmiddels ruim 750 medewerkers in vier landen. Het bedrijf heeft nu plannen voor de eigen campus in Enschede.

Die moet ruimte bieden voor verdere groei in een inspirerende werkomgeving en de Twentse economie versterken. Daarmee wil CEO Dennis Schipper teruggeven aan de regio wat hij zelf met zijn onderneming vele jaren heeft ontvangen. "Wij kunnen laten zien dat het hier gebeurt. Dat morgen hier vandaag al begint."

Centraal in de toekomstvisie staat de impact die Demcon wil maken. "Dat doen we door technologische oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Het gaat om innovatieve systemen en producten met slimme toepassingen voor onder andere zorg, veiligheid, water, energie en communicatie. Naast technologische vernieuwing zetten wij ons in voor stimulering van ondernemerschap en investering in talent en onderwijs." Daarmee wil Demcon nadrukkelijk ook impact maken in de regio, aldus Schipper. "Denk aan economische groei en nieuwe werkgelegenheid; bekend is dat elke hoogopgeleide werknemer in een bedrijf gemiddeld goed is voor twee arbeidsplaatsen elders in de regio."

In Twente werken 500 mensen in een huisvesting van 18.000 vierkante meter. Vanuit de andere locaties heeft Demcon ook impact op de regio eromheen. "Wij willen onze plannen voor Enschede gebruiken als een blauwdruk voor onze andere locaties. Met campusontwikkeling proberen we een inspirerende werkomgeving en ruimte voor groei te creëren."

Campus

Demcon heeft besloten zijn hoofdkantoor in Enschede te handhaven en er vanwege de voortgaande groei nieuwbouw voor te plegen. In 2019 werd al het Demcon Technology Center met ruimte voor 200 medewerkers in gebruik genomen. Eind dit jaar hoopt Demcon te starten met de bouw van het nieuwe Demcon Headquarters, waar de holding en de centrale diensten hun intrek zullen nemen. De groep telt inmiddels zestien zelfstandige werkmaatschappijen verdeeld over elf locaties in vier landen. De twee nieuwe panden vormen samen met het Demcon Innovation Center, oftewel het voormalige Ericsson-onderkomen, en nog twee andere locaties het hart van de Demcon Campus in Enschede. "Wij zien de campus als voedingsbodem voor een levendige hightech-community rond de Demcon group. Het gaat om spontaan ontmoeten en verbinden. Onze groep blijft zich verder ontwikkelen als een collectief van bedrijven dat technologisch complexe systemen en apparaten ontwikkelt en realiseert." In 2025 verwacht Demcon 1000 medewerkers in Enschede te tellen.

Proeftuin

Ie plannen krijgt de Demcon Campus een groene en volledig energieneutrale inrichting. De campus moet alle denkbare faciliteiten bieden voor de groeiplannen van Demcon zelf en van startende en doorgroeiende bedrijven met vergelijkbare ambities. "iteraard zullen de bestaande bedrijven op Kennispark ook profiteren van de campusontwikkeling. De campus zal een proeftuin voor innovaties worden, niet alleen op energiegebied maar bijvoorbeeld ook voor mobiliteit."

In een eerste concreet project werkt Demcon samen met Trens Solar Trains. Trens ontwikkelt en bouwt compacte, elektrisch aangedreven voertuigen voor duurzaam goederen- en personenvervoer in stadscentra en op campussen, evenemententerreinen of pretparken. "Wij kunnen laten zien dat het hier gebeurt. Dat morgen hier vandaag al begint", zegt Schipper tot besluit. "Zo willen we met onze campus technologie, innovatie en ondernemerschap tot bloei wil laten komen."