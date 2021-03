Lightyear onderzoekt mogelijkheden publieke markt

In zijn laatste financieringsronde heeft Lightyear 40 miljoen euroaan investeringen opgehaald. Hiermee kan het bedrijf toewerken naar de eerste leveringen van Lightyear Ones aan un klanten aan het eind van dit jaar.

Voor de financiering van het volgende geplande massamarkt model kijkt Lightyear naar de mogelijkheid om naar de beurs te gaan.

Het netwerk van investeerders en kopers achter Lightyear bestaat uit verschillende succesvolle Nederlandse ondernemers en families waaronder Anne-Marie Rakhorst, Rob van Gansewinkel, Jaap Korteweg (De Vegetarische Slager), en Henri de Jong (Mijndomein).

"De investeringen laten het vertrouwen zien in de toekomstige markt voor elektrische zonneauto's en de technologie die door Lightyear hiervoor ontwikkelt", zegt Lex Hoefsloot, CEO en co-founder bij Lightyear. "Lightyear brengt elektrische voertuigen naar de markt die extreem efficiënt zijn waardoor ze maar een minimaal aantal keren geladen hoeven te worden met behulp van een stekker."

Daarnaast integreert het bedrijf zonnecellen in het dak en op de motorkap van de auto waarmee deze zichzelf kan opladen en nog verder onafhankelijk wordt van het elektriciteitsnet. Het patentportfolio bestaat onder andere uit ontwikkelingen op het gebied van een efficiënte aandrijflijntechnologie en hoogefficiënte zonnedaken voor voertuigen.

Het bedrijf, gevestigd op de Automotive Campus in de Brainport regio Eindhoven, is sinds 2016 actief. In de zomer van 2019 is het eerste model, Lightyear One, wereldwijd aangekondigd. Dit jaar maakt het bedrijf zich op voor de eerste leveringen aan hun klanten eind 2021. Hiervoor zit Lightyear in de laatste fase van de selectie voor een productiepartner.

Gesteund door de gunstige marktcondities en het succes van deze ronde verkent Lightyear de mogelijkheden van een beursnotering, om de ontwikkeling van het volgende model voor de massamarkt te versnellen.