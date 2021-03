Atos en HDF Energy ontwikkelen datacenter op groene waterstof

Atos en HDF Energy gaan een volledige end-to-end oplossing ontwikkelen om datacenters te voorzien van groene waterstof die uit hernieuwbare energie is gewonnen. Zij willen in 2023 het eerste datacenter introduceren dat volledig op groene waterstof draait.

Op dit moment worden Atos' datacenters voor 55 procent van energie voorzien uit emissievrije en hernieuwbare energiebronnen, ten opzichte van 32 procent in 2019. Nu werkt het bedrijf toe naar een end-to-end groene datacenter-oplossing door de ontwikkeling van hardware, software en integratiediensten die het mogelijk maken de elektriciteit te exploiteren die door groene waterstof wordt geproduceerd, zodat dit kan worden gebruikt in datacenters. HDF Energy zal de energiecentrale van energie voorzien in de vorm van voorspelbare hoeveelheden elektriciteit met behulp van high-powered fuel cells. Deze cellen worden van elektriciteit voorzien door groene waterstof die voortkomt uit de conversie van elektriciteit opgewekt met zonne- of windenergie.



De oplossing van Atos bestaat uit een softwarelaag om de energiebehoefte van een datacenter te voorspellen en de energiebron (groene waterstof) hierop aan te passen. Dit complexe proces is niet alleen gebaseerd op de activiteiten en de omvang van datacenters, maar houdt ook rekening met externe data over weersomstandigheden, zoals weersvoorspellingen.

Hieraan voegt Atos de expertise van HDF toe, dat als producent van supercomputers in Europa aan de basis heeft gestaan van innovaties die de energieconsumptie van systemen beperken. Een voorbeeld hiervan is de gepatenteerde oplossing Direct Liquid Cooling (DLC), die de energieconsumptie in supercomputers reduceert door het gebruik van heet water tot 40°C, en het aanbod op het gebied van Smart Energy Management, onderdeel van het HPC software-portfolio, dat wordt ingezet om energieverbruik te beheren en prestaties te verbeteren om te waarborgen dat HPC-systemen van klanten zo efficiënt mogelijk en met een minimale CO 2 -voetafdruk kunnen opereren.

Op basis van zijn expertise op het gebied van hoogwaardige waterstoftechnologieën heeft HDF een nieuw type energiecentrale ontwikkeld die naar eigen zeggen "uiterst stabiel, niet vervuilend en zeer concurrerend" is in vergelijking met generatoren die op fossiele brandstoffen draaien. De beperkingen die door overheden aan de energieconsumptie van datacenters worden gesteld, zijn geïncorporeerd in het ontwerp van Renewstable. Damien Havard, CEO van HDF: "Dit stelt ons in staat het hoogste serviceniveau te bieden aan afnemers".