Procesoptimalisatie en productontwikkeling Joz stalrobot

Joz ontwikkelt stalrobots voor het aanschuiven van voer en afvoeren van mest. Akos werd gevraagd voor het automatiseren van het orderproces van verkoop tot en met productie middels Configure to Order. Daarnaast droeg Akos bij aan de ontwikkeling van een nieuwe robot door mee te denken, productietekeningen te optimaliseren, prototypes te maken en te testen.

Al meer dan 70 jaar ontwikkelt JOZ mest- en voeraanschuifsystemen voor veehouders wereldwijd. De oplossingen moeten het werk in de stal gemakkelijker, diervriendelijker en voordeliger maken. Het bedrijf zorgt voor continue doorontwikkeling van bestaande producten en ontwikkeling van nieuwe oplossingen.

De producten van Joz zijn in te delen in systemen om slimmer te voeren en systemen om efficiënter mest af te voeren. Een van deze producten is de Moov, een robot die dag en nacht automatisch voer aanschuift. De routes van de robot zijn door de boer instelbaar.

Van Engineering naar Configure to Order

Joz wilde het orderproces automatiseren en klopte bij advies- en ingenieursbureau Akos aan. De wens was om te zorgen voor een automatisch orderproces, waarbij sales in een 3D-generator het ontwerp kan laten zien en er, na akkoord op de offerte, automatisch een order uitrolt naar de verschillende afdelingen van de organisatie. Om dit te kunnen realiseren, achtte Akos een overstap naar het systeem Creo Elements nodig. Zowel de overstap van SolidWorks naar Creo Elements als de omschakeling van het Engineering to Order-proces naar het Configure to Order-proces beschouwde Akos als een mooie uitdaging.

Van SolidWorks naar Creo Elements

Akos zette een engineer in met key-user-ervaring van het tekenpakket Creo Elements. De twee standaardproducten, de mestafvoerrobot en voeraanschuifrobot, werden opgezet in het nieuwe pakket. De engineers van Joz, gewend om in SolidWorks te werken, werden ingewerkt in Creo Elements. De engineer van Akos fungeerde als vraagbaak.

Procesoptimalisatie

De processen van verkoop, inkoop, logistiek, werkvoorbereiding tot en met productie werden geoptimaliseerd. Ook werden alle computersystemen met elkaar te verbonden. "In projectverband hebben we gewerkt aan het ontwikkelen van een tool in Creo Elements Direct Modelling. Hiermee kan de adviseur tijdens het salesgesprek variabelen aangeven en vervolgens het meest geschikte type MOOV in 3D laten zien. Het is de bedoeling dat op basis hiervan - met slechts één druk op de knop - ook een offerte kan worden gemaakt."

Geoptimaliseerd Configure to Order proces

Bij de ontwikkeling was de koppeling met inkoop, voorraadbeheer en werkvoorbereiding ook van belang. Door het projectteam, samengesteld uit inkoop, werkvoorbereiding en de tekenkamer, is het bestaande Kanban- en Poka Yoke-systeem uitgebreid met MOOV- en mestschuifonderdelen. Hierdoor ontstond een geoptimaliseerd Configure to Order proces. De voordelen? Minder fouten tijdens het productieproces door het werken met bouwstenen, lagere voorraden, minder onderhanden werk en minder afval.

Ontwikkeling stalrobot voor mestafvoer

Naast het automatiseren en optimaliseren van het orderproces van de twee kernproducten, werkte de R&D-afdeling aan een nieuwe robot voor het afvoeren van mest. Het idee was een robot die mest aanschuift, zodat het door de vloer valt. Tegelijkertijd zorgt de robot met een geïntegreerde sproei-installatie dat de af te voeren mest vochtig blijft. Wanneer de watertank leeg is, gaat de robot automatisch naar het laadpunt. Na het bijvullen en elektrisch opladen, vervolgt de robot het door de boer ingestelde pad weer. Engineers van Akos hebben de R&D-engineers van Joz geholpen bij de ontwikkeling van deze robot.

Ontwerp, tekeningen, prototype en testen

Startpunt voor de ontwikkeling was het type vloer; de robot moest geschikt zijn om te werken op een zogenaamde roostervloer. Verder diende het projectteam rekening te houden met aspecten als materiaal, veiligheid, logistiek, mens- en diervriendelijkheid en milieu. "Ik ben in een aantal melkveestallen geweest om een goed beeld te krijgen. Zo kon ik de lay-out tekening goed vertalen naar de wensen van de eindgebruiker en de randvoorwaarden. Ook kreeg ik beter inzicht in de impact van de roostervloer op het eindproduct," aldus de AKOS-engineer. Uiteindelijk heeft AKOS niet alleen bijgedragen aan de ontwikkeling, maar ook in samenwerking met de productontwikkelaar van JOZ de productietekeningen geoptimaliseerd en de prototypes gemaakt en getest.