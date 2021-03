Europese vliegveiligheidsinstantie certiciceert vliegende auto Pal-V Liberty

Onlangs is de certificeringsbasis voor de vliegende auto PAL-V Liberty door de Europese vliegveiligheidsinstantie EASA vastgesteld. De Liberty is hiermee de eerste ‘vliegende auto’ ter wereld die deze mijlpaal bereikt, aldus het Nederlandse PAL-V. Het bedrijf werkt nu toe naar de typecertificering van de Liberty.

Specialisten van EASA hebben op basis van tien jaar testresultaten de vereisten voor de Liberty vastgesteld. De uitgifte van de certificeringsbasis toont het vertrouwen van de Europese autoriteiten en de volwassenheid van het ontwerp en het bedrijf.

"Een vliegende auto op de markt krijgen is moeilijk. Het duurt minstens tien jaar", zegt CEO Robert Dingemanse van Pal-V. "Hoewel we ervaren ondernemers zijn, hebben we geleerd dat in de luchtvaart alles exponentieel strenger is. Naast het vliegtuig moeten alle aspecten van de organisatie, inclusief leveranciers en onderhoudspartijen, gecertificeerd zijn."

Certificering

In 2009 spraken Pal-V en EASA af om de Certification Specifications for Small Rotorcraft te gebruiken als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de Certification Basis. Meer dan 1500 criteria moesten worden aangepast om deze toepasbaar te maken voor de Pal-V. De lijst werd vorig jaar gepubliceerd voor beoordeling door experts uit de sector. De definitieve versie is vorige week gepubliceerd.

Eind vorig jaar werd de Liberty al officieel goedgekeurd om de Europese (snel)weg op te mogen. Vliegen in het Europese luchtruim laat nog even op zich wachten.