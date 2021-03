Nasa vertrouwt op Mars op Ty-Rap kabelbinders van ABB

De Rover Perseverance is na de landing op 18 februari 2021 zijn nieuwe planetaire thuis aan het verkennen. Met behulp vanTy-Rap kabelbinders van ABB. Ook tijdens eerdere ruimtevaartexpedities beschermden ze onderdelen van Nasa Rovers tegen de zware invloed van de elementen en radicale temperatuurveranderingen.

De Ty-Rap kabelbinders, die te vinden zijn in gebouwen, metro's, oceanen en de ruimte, zijn ontworpen om aan de eisen van ruimtevluchten te voldoen en om corrosie en straling in de meest extreme omgevingen te weerstaan. Nasa heeft met Ty-Rap kabelbinders de binnen- en buitenbekabeling en onderdelen van de Rover gebundeld. "Net zoals kabelbinders een praktische oplossing zijn voor gebruik in huis om elektriciteitssnoeren en kabels van bijvoorbeeld buitenverlichting te organiseren, kunnen de krachtige Ty-Rap kabelbinders de kabels en apparatuur van de Rover bundelen en vastzetten", aldus Matthias Heilmann, President van ABB-installatieproducten.



ABB Installation products levert sinds 1973 producten voor het ruimteprogramma. Zo worden Ty-Rap kabelbinders gebruikt op de nog steeds actieve Nasa Curiosity-Rover en werden ze eerder gebruikt op de twee Spirit- en Opportunity-Rovers. Oorspronkelijk gepatenteerd in 1958 werden standaard Ty-Rap kabelbinders bekend vanwege hun Grip of Steel -vergrendeling voor zakelijk en huishoudelijk gebruik. Sindsdien zijn er bijna 30 miljard Ty-Rap kabelbinders geproduceerd. Aan elkaar gelegd genoeg lengte om meer dan twaalf keer de afstand naar de maan en terug te overbruggen.



De relatie van ABB met Nasa begon 30 jaar geleden door bijdragen te leveren ter ondersteuning van experimenten met optische sensoren van de spaceshuttle. In november 2020 werd een contract gesloten met het Jet Propulsion Laboratory van Nasa. In 2025 zal essentiële technologie van ABB en partner Nüvü Camēras aan boord van de ruimtetelescoop meevliegen om voor het eerst beelden te maken van planeten buiten ons zonnestelsel. ABB is ook een belangrijke leverancier van de JPSS Amerikaanse weersatellietserie van Nasa. Deze weersatellieten zijn cruciale hardware voor operationele en toonaangevende Amerikaanse ruimtemissies.