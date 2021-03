ATS Global start Franse divisie

ATS Global start een Franse divisie, geleid door Thierry Faguet, die beschikt over ervaring en begrip voor de Franse markt.

Het adres:

ATS Applied Tech Systems SAS

1 Route du Pérollier

69570 Dardilly

Faguet: "Ik heb altijd bewondering gehad voor de manier waarop ATS zich inzet om de productiviteit en efficiëntie van klanten te verbeteren door digitalisering. ATS verhoogt de waarde door strategisch advies van IT/OT-oplossingen aan te bieden en heeft vervolgens de expertise om deze in te zetten, waardoor klantdoelen worden bereikt, terwijl veel andere solution providers er niet in slagen om grote ideeën toe te passen in de praktijk. Ik kan niet beweren alles te weten voor onze klanten in Frankrijk, maar ik kan wel zeggen dat, samen met mijn nieuwe collega's, wij een nieuwe en opwindende kracht zullen zijn op de Franse markt."

Kevin Partington, Chief Operating Officer bij ATS Global: "Thierry is een doorgewinterde professional in de wereld van Manufacturing Operations Management en een gerenommeerd expert op het gebied van Advanced Planning & Scheduling, waar hij heeft gewerkt als business consultant voor producenten in heel Europa en ook heeft lesgegeven in productiemanagement. Hij sluit zich aan bij ATS, nadat hij eerder de rol van Managing Director van Preactor Europa bekleedde, voorafgaand aan de overname van Preactor door Siemens, in 2017. Geweldig dat hij ermee heeft ingestemd om bij ons te komen werken en de nieuwe divisie te leiden!"