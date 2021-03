ABB introduceert volgende generatie cobots voor nieuwe sectoren en gebruikers

ABB breidt zijn portfolio cobots uit met de nieuwe families GoFa en Swifti. De nieuwe cobots bieden een hogere payload en hogere snelheden dan (Single Arm) YuMi . ABB richt zich hiermee op segmenten als elektronica, gezondheidszorg, consumentengoederen, logistiek en voeding en drank.

GoFa en Swifti hebben een intuïtief ontwerp zodat klanten geen beroep hoeven te doen op robotprogrammeurs. Dit opent de deur naar sectoren met een laag automatiseringsniveau, waarbij klanten hun cobot al binnen enkele minuten na installatie kunnen bedienen. Direct uit de doos, zonder enige gespecialiseerde training.

"Ons nieuwe cobotportfolio biedt het potentieel om werkplekken te transformeren en helpt onze klanten hun operationele prestaties te verbeteren en groei te bevorderen", aldus Sami Atiya, President van ABB's Robotics & Discrete Automation Business Area. "Ze zijn eenvoudig te gebruiken en te configureren en worden ondersteund door ons wereldwijde netwerk van online service-experts. Zo stellen we bedrijven van elke omvang en uit elke sector - ook tot ver buiten de maakindustrie - in staat hun eerste stappen in robotisering zetten."

Bij de ontwikkeling stond het helpen van zowel bestaande als nieuwe robotgebruikers met het inspelen op vier megatrends centraal. De individualisering van consumenten, een groeiend tekort aan arbeidskrachten, digitalisering en een toenemende mate van onzekerheid gaan gepaard met grote veranderingen in de bedrijfsvoering en pleiten in tal van nieuwe sectoren voor meer automatisering. Hierbij helpen focus op groeisegmenten en portfolio-innovaties de winstgevendheid te verhogen.



In een wereldwijde enquête1 onder 1.650 grote en kleine bedrijven in Europa, de VS en China gaf 84 procent van de bedrijven aan robotica en automatisering in de komende tien jaar in te invoeren of uit te breiden. Hierbij zag 85 procent de pandemie als ‘gamechanger' voor hun bedrijf en industrie, waarbij Covid-19 een katalysator was voor het versneld investeren in automatisering. 43 procent van de ondervraagden zei dat ze op zoek waren naar robotoplossingen om hen te helpen de gezondheid en veiligheid op de werkplek te verbeteren. Hiervan dacht 51 procent de fysieke afstand tussen werknemers met robots te kunnen vergroten en 36 procent overwoog robotica in te zetten om de kwaliteit van het werk voor hun werknemers te verbeteren. Minstens zo zwaarwegend: 78 procent van de CEO's en Managing Directors van bedrijven gaf aan dat het werven en behouden van personeel voor repetitieve en ergonomisch uitdagende taken lastig is.

In 2019 werden wereldwijd 22.000 nieuwe collaboratieve robots ingezet, een stijging van 19 procent ten opzichte van het jaar daarvoor2. De vraag naar cobots zal tussen 2020 en 2025 naar schatting groeien met een CAGR van 17 procent3, terwijl de waarde van de wereldwijde cobotverkoop naar verwachting zal stijgen van een geschatte $ 0,7 miljard in 2019 tot $ 1,4 miljard in 20254. De wereldwijde markt voor alle industriële robots zal naar verwachting groeien van $ 45 miljard in 2020 tot $ 58 miljard in 2023 (CAGR van 9 procent)5.