Nidec koopt fabrikant tandwielfrees- en-slijpmachines

Mitsubishi Heavy Industries verkoopt MHI Machine Tool aan Nidec. MHI Machine Tool heeft in Japan een prominente marktpositie op het gebied van tandwielfrees- en -slijpmachines. Dat Nidec de gereed- schapmachinefabrikant overneemt heeft alles te maken met hun ambitie: een marktaandeel van 40 tot 45 procent wereldwijd in tractieaandrijvingen voor elektrische voertuigen met hun ‘E-Axle'. De aandrijving voor elektrische voertuigen bestaat uit een combinatie van een elektromotor, omvormer en een vertraging en de Japanners maakten in januari bekend de honderdduizendste te hebben verkocht. Het 150 kW-model is in productie maar versies van 50, 70 100 en 200 kW zijn al ontwikkeld. Zelf schatten ze in dat met varianten een geschatte 98 procent van de elektrische voertuigen van een aandrijving kan worden voorzien. De complete reeks moet in 2023 - dan komt de 200 kW-versie in productie - in zijn geheel leverbaar zijn. Nidec zegt dat de overname onderdeel uitmaakt van het plan meer productiecapaciteit te ‘insourcen' en dus ook die van tandwielen, nu de focus van het bedrijf vooral op de E-Axle ligt. Het bedrijf beschikt al over een tak, Nidec Shimpo, die vertragingen maakt. De verwachting is dat de overname in mei van dit jaar is afgerond.