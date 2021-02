Investering in batterijfabriek van ontwikkelaars E-motor Storm (TU/e)

Lumipol Group heeft een minderheidsbelang genomen in Eleo (voorheen Spike Technologies). Met de investering van enkele miljoenen wil de Helmondse batterijfabrikant doorgroeien tot een toonaangevende speler op het gebied van geavanceerde batterijsystemen.

Eleo is opgericht in 2017 door oud-studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, waar de oprichters een revolutionaire elektrische motorfiets ontwikkelden om in 80 dagen mee de wereld rond te rijden. Het bedrijf wil hoogwaardige batterijsystemen toegankelijk maken voor een breed scala aan toepassingen. Zo is een modulair batterijsysteem ontwikkeld met een onderscheidend batterijmanagement- en thermisch beheersysteem.

Na de marktintroductie van zijn modulaire batterijoplossingen voor industriële toepassingen in 2020, wil Eleo de komende jaren flink uitbreiden. Medeoprichter Bas Verkaik: "Om onze groeiambities te realiseren gaan we de komende tijd investeren in de doorontwikkeling van onze producten, uitbreiding van onze faciliteiten en versterking van ons team. De investering van Lumipol is een mooie uitkomst van onze zoektocht naar een geschikte investeerder en partner. Door de expertise van Lumipol in onze groeimarkten in combinatie met de ruime ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, spreekt ons de samenwerking met deze investeerder enorm aan."

Powertrainoplossingen

Lumipol wil duurzame powertrain-oplossingen in verschillende nichemarkten versnellen. CEO/Managing Director Tom Krieckaert: "We vinden het belangrijk om de energietransitie actief te kunnen benaderen en naast de bestaande dieseltechniek zien we dat de vraag naar aandrijfsystemen met batterijen snel toeneemt. Wat ons aanspreekt is het grote potentieel van Eleo's oplossingen bij de ontwikkeling van elektrische en hybride applicaties. De participatie in Eleo past daarom erg goed bij de expertise van onze bedrijvenfamilie."



Lumipol Group is een familiebedrijf, bestaande uit een aantal technische internationale (maak)bedrijven in binnen- en buitenland. De gemeenschappelijke deler: Powering the world. De bedrijven zijn actief op het gebied van aandrijflijnen. Dit in verschillende nichemarkten: dieselmotoren, pompen, generatoren en bijbehorende besturingselektronica en robotica. Van applicatieadvies tot en met het bouwen van een complete powertrain: als technologie partner blijft Lumipol haar klanten positief verrassen met totaaloplossingen.