Nieuwe vertegenwoordiging in Nederland voor Kurth Electronic

GMC Instruments Nederland heeft een nieuwe vertegenwoordiging erbij: Kurth Electronic. Kurth is leverancier van onder andere kabelzoekers, ethernet performance testers en TDR-testers

De kabelzoekers worden toegepast in de elektro- en telefoniebranche en zijn geschikt voor glasvezel- en koper overdracht voor opsporing en identificatie van aderparen.



De ethernet performancetesters worden toegepast voor inbedrijfname en foutopsporing in Lan-netwerken. Er wordt onder andere getest op doorgang, onderbreking, kortsluiting en aderverdraaiing. Tevens zijn ze geschikt voor PoE, PoE+ en PoE++ netwerken voor bepaling van de hoeveelheid beschikbare energie binnen een LAN netwerk.



TDR staat voor Time Domaine Reflectometer en bedoeld voor opsporing, kortsluiting, bepaling van indringend vocht in kabels en slechte contacten. Een specifieke eigenschap van een TDR-meetinstrument is bepaling van een kabellengte. Dit is met name handig als men wil weten of er nog genoeg kabel op een haspel zit voor een project. Dit kan tot een lengte van 14 km. Aan de hand van ingevoerde kabelparameters kan tot op 30 cm nauwkeurig een open eind of kortsluiting gedetecteerd worden.