Ernst Japikse nieuwe voorzitter Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk heeft per 1 maart a.s. een nieuwe voorzitter. Ernst Japikse, algemeen directeur Ennatuurlijk, neemt het stokje over van Erik Stronk die de functie sinds maart 2019 vervulde. Net als zijn voorganger richt Japikse zich op samenwerking en verbinding binnen de warmtesector.

Japikse wordt als voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur van Stichting Warmtenetwerk en vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe. Tevens ziet hij erop toe dat het beleidsplan van de stichting actueel is, aansluit bij de behoeften van zijn leden en de markt, en tevens dat deze plannen worden uitgevoerd.Met de benoeming van Japikse kan Stichting Warmtenetwerk zijn rol in de energietransitie versterken. Samenwerking met de leden en partners uit de warmtesector is hierbij de hoofdzaak. Japikse: "Warmte is hot en heeft sterk aan relevantie gewonnen. Iedereen ziet de waarde ervan voor de energietransitie: warmtenetten zijn voor een groot deel van de gebouwde omgeving een uitstekend alternatief voor aardgas. Dat vraagt van de warmtesector dat we verantwoordelijkheid nemen en samen zorgen dat we die belofte waarmaken. Als platform voor verbinding, samenwerking en kennisdeling is Stichting Warmtenetwerk daarom relevanter dan ooit."Het bestuur dankt Erik Stronk voor zijn inzet. Onder zijn leiding herijkte de stichting haar strategie en richt ze zich met nadruk op gezamenlijke kennisontwikkeling, kennisdeling en borging rond collectieve warmte- en koudenetten. Dit resulteerde onder meer in de tweede uitgave van het Nationaal Warmtenet Trendrapport. Stronk legde zijn voorzitterschap neer omdat hij de sector heeft verlaten voor een functie als algemeen directeur bij WPS Parkeersystemen.