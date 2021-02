Hoppenbrouwers Techniek groeit 20% in 2020

Uit het jaarverslag van het van origine Brabantse familiebedrijf, blijkt dat Hoppenbrouwers Techniek ondanks de crisis koers heeft gehouden in izjn ambitie om te groeien naar landelijke technisch dienstverlener.

Met een omzet van 218 miljoen realiseerde het bedrijf in 2020 20% groei. Het toegenomen marktaandeel is voor 80% te danken aan autonome groei. Algemeen directeur/eigenaar Henny de Haas: "Toen in maart 2020 corona de kop op stak, bleek al snel dat we crisisbestendig zijn. Het zit in ons DNA om scherp te blijven op onze eigen bedrijfsvoering in goede én slechte tijden. We kiezen ervoor om niet afhankelijk te zijn van één markt of één type klant. Bovendien maken we gebruik van de collectieve denkkracht van onze medewerkers door te werken met zelfsturende teams en helpen de normen en waarden van een familiebedrijf in zo'n situatie enorm. En hoewel we groeien naar een positie als landelijke speler, zorgen onze lokale vestigingen voor een vertrouwd gezicht naar onze klanten. Deze aanpak heeft ten tijde van corona zijn vruchten ruimschoots afgeworpen."

Opvallende projecten

- Ombouw diverse ziekenhuizen i.v.m. behandeling/opvang corona-patiënten;

- Inrichting verschillende teststraten;

- Distributiecentra van bekende online retail-platforms draaiend houden voor de aflevering

van tienduizenden pakketjes per dag;

- Productielijnen van de grootste chocoladefabriek ter wereld efficiënter maken door toegenomen

vraag in de supermarkten.

Miljoenenovernames

Naast autonome groei is Hoppenbrouwers afgelopen jaar gegroeid door enkele miljoenenovernames. Zo nam het bedrijf de Hatulek Group in Sittard, Löwik Installatietechniek in Almelo en Technodak in Oldenzaal over zonder additionele financiering. Wekelijks krijgt Hoppenbrouwers bedrijven ter overname aangeboden. De Haas: "Wij kiezen alleen voor bedrijven die passen bij onze cultuur, die dezelfde normen en waarden hebben en expert zijn in respectievelijk elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundige installaties. Zowel qua expertise als qua geografische ligging waren de overnames van afgelopen jaar heel waardevolle acquisities. Deze zorgen voor 35 miljoen omzet op jaarbasis (8 miljoen in 2020)."

Van 1000 naar 1500 medewerkers

De groei maakt ook ruimte voor de aanwas van nieuw personeel. Het afgelopen jaar solliciteerden 6000 mensen bij het bedrijf. Daarvan zijn er 400 aangenomen en vanuit overnames kwamen er 135 bij. Bovendien bood Hoppenbrouwers ruimte aan 200 stagiairs. De Haas: "We hebben op zich geen tekort aan personeel; wel een ‘overschot' aan passie en ambitie. Die houding geeft ons ruimte om verder te groeien."

Visie 2021

Hoppenbrouwers koerst voor 2021 op 275-300 miljoen aan omzet, inclusief twee of drie nieuwe vestigingen, autonoom of door overname. Ook zet het zijn HR beleid door, waarin aandacht voor gezondheid, tevredenheid en doorgroeimogelijkheden van medewerkers en nieuwe collega's centraal staan.