UT in ‘We Gaan Het Maken’ op TV

Op 1 maart start BNNVara met het programma ‘We Gaan Het Maken’ op NPO 1, 21.30 uur. In dit programma helpen vijf onderzoekers van de UT mee om mensen met een beperking aan een oplossing te helpen die hun leven zal veranderen.

Samen met presentator Patrick Lodiers en gewapend met de nieuwste technieken binnen hun vakgebied proberen onderzoekers Edwin Dertien, Wouter Eggink, Khiet Truong, Arjan van Hessen en Hellen van Rees, het onmogelijke mogelijk te maken. Het programma geeft een kijkje in het creatieve brein van mensen die durven te pionieren en niet bang zijn om problemen aan te gaan die voor de meesten onoplosbaar lijken.

Het programma telt 4 afleveringen. Op 1 maart zie je hoe Johannes met hulp van Dertien zijn hobby kan blijven doen: vogels spotten en fotograferen. Dertien is maker, docent (Creative Technology), onderzoeker en creatief robotontwerper (vakgroep RaM van EEMCS). In zijn onderzoek slaat hij bruggen tussen 'soft skills' als ontwerper en 'co-designer' en de 'harde skills' als ingenieur. Dertien werkt op de Universiteit Twente en daarbuiten aan robots voor industrie, zorg en kunst.

Andere deelnemende UT-onderzoekers

Wouter Eggink is design professional en werkt als design onderzoeker bij de faculteit ET. Zijn interesse gaat uit naar de relaties tussen design, technologie en maatschappij. Eggink geeft verschillende vakken (‘Design Geschiedenis' en ‘Ontwerp de toekomst') over dit onderwerp in het Masterprogramma van Industrial Design Engineering.

Khiet Truong werkt bij faculteit EEMCS (HMI) en doet onderzoek naar de automatische analyse van nonverbale aspecten in spraak communicatie (o.a. lachen) in mens-mens, en mens-machine interactie om automatische spraakherkenning intelligenter te maken. Daarnaast geeft zij onderwijs over speech processing, affective computing, en interaction technology.

Arjan van Hessen is verbonden aan de vakgroep HMI van EEMCS en houdt zich bezig met taal- en spraaktechnologie. Van Hessen werkte onder meer bij het bekende Belgische bedrijf Lernout & Hauspie dat een pionier genoemd mag worden op het gebied van spraaktechnologie.

Hellen van Rees is een mode-/textielontwerper en onderzoeker. Ze heeft Fashion Design gestudeerd aan ArtEZ, Arnhem en Fashion Womenswear aan Central Saint Martins, Londen. Inmiddels heeft van Rees ontdekt hoe leuk het is haar design-kwaliteiten in te zetten in toegepaste onderzoeksprojecten en is betrokken bij diverse projecten van de UT (ET, EEMCS & DesignLab).