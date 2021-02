Opleidingsinstituut Cbt lanceert Virtual Reality voor bedrijfstrainingen in industrie (video)

Voor professionals in de industrie is het volgen van veiligheidstrainingen tijdens de coronacrisis een stuk moeilijker geworden. Opleider Cbt speelt hierop in door VR als onderdeel van de NEN 3140 training aan te bieden. Hierdoor kunnen trainingen doorgaan die anders zouden worden afgelast.

Trainen op het gebied van veiligheid gaat niet alleen om theorie en het certificaat. Het gaat om daadwerkelijk veilig kunnen werken in de praktijk en het vertonen van veilig gedrag op de werkvloer. De coronacrisis maakt dit extra moeilijk. Cbt is samen met diverse specialisten op zoek gegaan naar een nieuwe, veilige manier van opleiden die past bij deze tijd. Dat is Virtual Reality geworden.

Simuleren van werkelijkheid

Hiermee kunnen situaties in de fabriek levensecht nagespeeld. Met Virtual Reality worden de deelnemers uitgedaagd om in een virtuele realiteit werkzaamheden uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van mespatronen in een klapscheider. Op deze manier kunnen de medewerkers hun opgedane kennis in verschillende situaties toepassen en wordt veilig gedrag gestimuleerd.

VR vaker toegepast

Cbt zet Virtual Reality al twee maanden in tijdens de NEN 3140 VOP trainingen . Vanaf maart is deze technologie ook beschikbaar voor de NEN 3140 VP trainingen. Deze cursus is onder meer bedoeld voor mensen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren bij hoogspanning installaties. Daarnaast is Cbt bezig om VR te implementeren in andere trainingen zoals BHV.